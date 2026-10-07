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Köy köy broşürle uyarı: çocukların silahlara erişimi engelleniyor

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Çocuklarımızı silahlardan koruyalım broşürlerini köylere dağıtarak aileleri güvenli silah muhafazası, mühimmat saklama ve ihbar konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köy köy broşürle uyarı: çocukların silahlara erişimi engelleniyor

Tokat İl Jandarma Komutanlığı köy köy bilgilendirme yaptı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların evlerdeki silahlara ulaşmasını önlemek amacıyla hazırlanan bilgilendirme broşürlerini köylere ulaştırdı. Jandarma devriyeleri aracılığıyla dağıtılan materyallerin temel hedefi, aileleri güvenli silah muhafazası konusunda bilinçlendirmek ve olası kazaları engellemek olarak açıklandı.

Broşürün içeriği ve ana uyarılar:

Broşürler, Çocuklarımızı silahlardan koruyalım başlığı altında; ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği kilitli ve güvenli alanlarda saklanması gerektiğini vurguluyor. Silahların dolu bırakılmaması, mühimmatın silahtan ayrı ve kilitli bir yerde muhafaza edilmesi, ayrıca ateşli silahların çocuklar için oyuncak olmadığının anlatılması temel öneriler arasında yer aldı. Çocuklara, silah bulduklarında dokunmadan bir büyüğe haber vermeleri öğretilmesi özellikle istendi.

Okullar, önleyici faaliyetler ve ihbar hatları:

Çalışmada okullar, eğitim kurumları ve çevresi gibi alanlarda da önleyici ve koruyucu faaliyetlerin sürdürüldüğü, hazırlanan broşürlerin en uzak köylere kadar ulaştırıldığı belirtildi. Broşürlerde çocukların güvenliğinin ortak sorumluluk olduğu vurgulanıyor ve şüpheli durumların veya silahla ilgili ihbarların en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulunuluyor.

Jandarma yetkilileri, basit ama etkili saklama önlemlerinin hem kazaları hem de silahlı şiddet riskini azaltacağını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin bu uyarılara dikkat etmesini istedi.

TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUKLARIN SİLAHLARA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK VE AİLELERİ GÜVENLİ...

TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÇOCUKLARIN SİLAHLARA ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK VE AİLELERİ GÜVENLİ SİLAH MUHAFAZASI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA BROŞÜR DAĞITTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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