Köy köy üreticiyle sahada: Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çözüm odaklı ziyaretlerini sürdürüyor:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin konuları yerinde değerlendiriyor. Ziyaretler, saha koşullarını gözlemleme ve üreticilere doğrudan bilgi aktarımı amacıyla planlanıyor.

Saha ziyaretlerinde ele alınan konular:

Ziyaretlerde öne çıkan başlıklar arasında hayvan sağlığı ve aşılama çalışmalarına ilişkin bilgilendirme, işletmelerin verimliliğinin artırılmasına yönelik öneriler, doğru ve dengeli besleme uygulamaları, sürü yönetimi ve biyogüvenlik önlemleri yer alıyor. Personeller ayrıca ekim ve hasat süreçlerine ilişkin uygulamaları değerlendiriyor ve üreticilere pratik öneriler sunuyor.

Tarım danışmanları, üreticilere sunulan tarımsal destekler konusunda da bilgi veriyor; destek başvuruları, uygulanma koşulları ve faydalanma süreçleri hakkında yönlendirici açıklamalar yapılıyor.

Üreticilerin talepleri ve çözüm odaklı yaklaşım:

Ziyaretler sırasında ekipler, üreticilerin sahadaki ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmeler gerçekleştiriyor. Elde edilen geri bildirimler yerinde tespit edilerek ilgili birimlerle paylaşılıyor ve takip için notlar alınıyor.

Bu uygulama, doğrudan iletişimle sahadaki sorunların hızlı tespiti ve uygulamalı rehberlikle üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. Müdürlüğün ekipleri çalışmalarını farklı köylerde sürdürerek üreticilerle yakın iş birliğini devam ettiriyor.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ, FARKLI KÖYLERDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİME İLİŞKİN KONULARI YERİNDE DEĞERLENDİRİYOR.