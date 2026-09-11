Çayla Deresi'ndeki balık ölümleri laboratuvarla netlik kazanacak

Çayla Deresi'nde inceleme başlatıldı:

Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi'nde yer alan Çayla Deresinde balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemelerini gerçekleştirdi ve olaydaki ilk bulguları kayda aldı.

Ekiplerin tespitleri:

Yapılan değerlendirmelerde, balık ölümlerinin bir gün önce gerçekleşmiş olabileceği yönünde tespit yapıldığı, ekiplerin kontrollerinde ise ölümlerin durduğu gözlendiği bildirildi. İlk değerlendirmeler, ölümlerin dere suyundaki oksijen seviyesinin düşmesi ile ilişkili olabileceğine işaret etti; bu değerlendirme, şu aşamada kesin bulgu olarak değil, ön tespit olarak kaydedildi.

Numuneler laboratuvarda incelenecek:

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla dereden su ve balık numuneleri alındı. Alınan numuneler, gerekli analizlerin yapılması için ilgili laboratuvara gönderildi. Yetkililer, sürecin takip edildiğini ve laboratuvar sonuçlarına göre gerekli önlemlerin değerlendirileceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNE BAĞLI ÇAYLA MAHALLESİ’NDE BULUNAN ÇAYLA DERESİ’NDE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANDIĞI İHBARI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI.