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Van'da öğle rüzgarı tozu kaldırdı, kent görüşünü azalttı

Van'da öğle saatlerinde aniden etkili olan rüzgar, çevredeki toz ve toprağı havaya kaldırdı; görüş azaldı ve hava ulaşımında aksama yaşandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da öğle rüzgarı tozu kaldırdı, kent görüşünü azalttı

Van'da öğle rüzgarı tozu kaldırdı

Öğle saatlerinde kısa süreli ama etkili bir rüzgar Van'da kentin üstünü tozla kapladı. Rüzgarın birlikte taşıdığı çevredeki toz ve toprak, özellikle açık alanlarda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kent merkezinde gökyüzü kısa sürede bulutumsu bir toz tabakasıyla örtüldü; ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

görüş mesafesi ve günlük yaşam

Rüzgar, kent genelinde lokal olarak etkisini artırdı; saatteki hızı zaman zaman 25 kilometreyi bulan kısa süreli esinti sonrasında hava yeniden normale döndü. Etkinin süresi kısa olmasına rağmen açık alanlardaki vatandaşlar, yaya ve araç trafiği ile dış mekan faaliyetleri olumsuz etkilendi. Görüntülerde sokak ve binaların yüzeylerinde toz birikintileri göze çarptı.

hava trafiğinde aksamalar

Oluşan olumsuz hava şartları hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapması planlanan İstanbul-Van seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş gerçekleştiremedi; uçak bir süre Van Gölü üzerinde dolaştıktan sonra en yakın ile yönlendirildi. Rüzgarın kısa süre sonra etkisini kaybetmesiyle birlikte kentte hava koşulları normalleşti.

VAN’DA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN RÜZGAR, BERABERİNDE TAŞIDIĞI TOZLA KENTTE GÖRÜŞ MESAFESİNİN...

VAN’DA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN RÜZGAR, BERABERİNDE TAŞIDIĞI TOZLA KENTTE GÖRÜŞ MESAFESİNİN AZALMASINA VE GÖKYÜZÜNÜN TOZLA KAPLANMASINA NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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