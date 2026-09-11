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Elazığ’da üretimi değere dönüştürecek vizyon proje: E.T.B. gıda üretim ve analiz laboratuvarı

Şenol Arslan’ın E.T.B. Gıda Üretim ve Analiz Laboratuvarı Merkezi, tarım-hayvancılık ürünlerini analiz edip işleyerek Elazığ’da katma değer yaratmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da üretimi değere dönüştürecek vizyon proje: E.T.B. gıda üretim ve analiz laboratuvarı

Projenin ana hatları:

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan tarafından açıklanan "E.T.B. Gıda Üretim ve Analiz Laboratuvarı Merkezi", kentin tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün üretim gücünü daha yüksek katma değere dönüştürmeyi hedefliyor. Proje, tek bir merkezde analizden üretime uzanan bütüncül bir yapı öngörerek bölgesel üretimin kalite ve güvenilirlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Merkezin ilk ve temel ayağını oluşturan Gıda Analiz Laboratuvarı, Elazığ’da üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin analiz süreçlerini merkezileştirecek; böylece üreticinin ürünleri daha hızlı ve güvenilir biçimde belgeleyebilmesi sağlanacak.

Hedeflenen üretim birimleri:

Genel konsept kapsamında sadece laboratuvar değil; Kırmızı Et Tesisi, Beyaz Et Tesisi, Süt Ürünleri Tesisi ve Bitkisel Ürünler Tesisi gibi üretim alanları da aynı merkez anlayışı içinde planlanıyor. Bu sayede ham ürünlerin yerinde işlenmesi ve standartların yükseltilmesiyle katma değer yaratılması hedefleniyor.

Proje, Elazığ kaynaklı hammaddelerin kent içinde işlenip markalaştırılmasını, lojistik ve paketleme süreçlerinin iyileştirilmesini ve üretici-tüccar-sanayici üçgeninde yeni iş birliklerinin oluşmasını amaçlıyor.

Uygulama yaklaşımı ve yol haritası:

Şenol Arslan, projenin temel motivasyonunu şöyle özetledi: "Elazığ’ın ürünü yine Elazığ’da değer kazansın istiyoruz". Arslan, Ticaret Borsası’nın klasik bir kurum kimliğini aşması gerektiğini, yapılacak işin yalnızca bina inşa etmekten ibaret olmadığını vurguladı: "Biz bina yapmayı değil, o binanın üreticiye ve üyemize ne kazandıracağını konuşuyoruz."

Arslan ayrıca uygulanabilirlik ilkesine vurgu yaparak süreci şu adımlarla kurguladıklarını belirtti: proje hazırlanacak, fizibilitesi çıkarılacak, finansman kaynakları belirlenecek ve ilgili kurumların kapıları tek tek çalınacak. Bu yaklaşımın özünde "konuşan değil, proje üreten ve o projenin gerçekleşmesi için mücadele eden bir Ticaret Borsası anlayışı" yatıyor.

Arslan, vaatlerin gerçekleşebilir olmasının önemine dikkat çekerek, "Üyelerimize gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatler vermeyeceğiz" ifadesini kullandı ve projenin kaldıraç etkisiyle şehir ekonomisine uzun vadeli katkı bırakma hedefini yineledi: "Amacımız sadece bugünü yönetmek değil, Elazığ Ticaret Borsası’nın önümüzdeki yıllarına eser bırakmak."

Sonuç olarak E.T.B. Gıda Üretim ve Analiz Laboratuvarı Merkezi, Elazığ’ın üretim potansiyelini yerinde değerlendirmeyi, üreticinin emeğini tescil edip değere dönüştürmeyi ve bölgesel ekonomiye kalıcı katkı sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir vizyon olarak öne çıkıyor.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, SEÇİM SÜRECİNDE AÇIKLADIĞI PROJELER ARASINDA ÖNE...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, SEÇİM SÜRECİNDE AÇIKLADIĞI PROJELER ARASINDA ÖNE ÇIKAN "E.T.B. GIDA ÜRETİM VE ANALİZ LABORATUVARI MERKEZİ" İLE ELAZIĞ’IN TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖRÜNDEKİ ÜRETİM GÜCÜNÜ DAHA YÜKSEK KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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