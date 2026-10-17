Köy okulunda trafik bilinci için yeni adım: 'Trafikte Ben de Varım' başladı

Köy okulunda başlatılan proje:

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Trafikte Ben de Varım' projesinin ilk etkinlikleri Taht İlkokulu ve Taht İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı personeli öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Eğitim içeriği ve uygulama:

STEM Türkiye Proje Maratonu çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilere trafik kuralları ve güvenli trafik davranışları hakkında bilgiler verildi. Program kapsamında, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına ilişkin senaryolar ve önlemler pratik örneklerle anlatıldı.

Yaygınlaştırma ve öğrenci katkısı:

Proje, Bayburt genelinde 28 ortaokulda uygulanacak şekilde planlandı. Öğrenciler günlük hayatta gözlemledikleri trafik sorunlarını tespit ederek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirecek; hazırlanan öneriler bilimsel çalışmalarla desteklenecek.

Başlatılan çalışmaların, köy okullarında başlayan farkındalığın il çapında yayılmasına ve öğrencilerin trafikte daha bilinçli davranışlar geliştirmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

BAYBURT'TA ‘TRAFİKTE BEN DE VARIM' PROJESİ KÖY OKULUNDA BAŞLADI