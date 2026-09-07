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Köy okulunda yeni başlangıç: Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda tek birinci sınıf öğrencisi Meryem ders ziline başladı

Adıyaman Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda 2026-2027 eğitim yılının ilk zili, köyün tek 1. sınıf öğrencisi Meryem Sever için çaldı; okulda öğrenci sayısı 7 oldu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:04

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Köy okulunda yeni başlangıç: Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda tek birinci sınıf öğrencisi Meryem ders ziline başladı

Uyum Haftası'nda Ormaniçi'ne ilk zili çalan öğrenci

Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Uyum Haftası kapsamında 1'inci sınıfa başlayan Meryem Sever için çaldı. Yaklaşık 50 hane ve 220 nüfuslu köyde bu yıl tek birinci sınıf kaydı yapıldı; geçen yıl okulda 6 öğrencinin bulunduğu kayda göre, Meryem'in katılmasıyla okulun öğrenci sayısı 7'ye yükseldi.

Karşılama ve ilk gün anları

Uyum Haftası'nın ilk gününde Meryem, babası Ramazan Sever ile okula geldi. Okulun girişinde sınıf öğretmeni Celal Demirkol tarafından karşılanan öğrenci, babasının elini tutarak bahçeye girdi ve ardından sınıfına geçerek eğitim hayatının ilk gününe başladı. Okuldaki heyecana öğretmeni ve ailesi ortak oldu.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması ve yerel eğitim

Ormaniçi İlkokulu'nda tek öğretmen görev yapıyor ve farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler aynı derslikte eğitim görüyor. Bu düzenlemeyle Meryem, yeni eğitim yılında okulun en küçük öğrencisi olarak arkadaşlarıyla birlikte ders başı yaptı. Köy okulunun varlığı, yaklaşık 220 nüfuslu yerleşimde temel eğitim hizmetinin sürdürülmesi açısından önemli rol oynuyor.

ADIYAMAN’IN ORMANİÇİ KÖYÜ İLKOKULU’NDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ, 1’İNCİ...

ADIYAMAN’IN ORMANİÇİ KÖYÜ İLKOKULU’NDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ, 1’İNCİ SINIFA BAŞLAYAN MERYEM SEVER İÇİN ÇALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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