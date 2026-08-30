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Köy yollarında dayanıklı dönüşüm: Osmaneli Sarıyazı-Benli-Ağlan hattı sıcak asfalta hazırlanıyor

Osmaneli'de 8 kilometrelik Sarıyazı-Benli-Ağlan grup köy yolunda zemin iyileştirme, yol genişletme, altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlandı; BSK için hazır.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:08

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy yollarında dayanıklı dönüşüm: Osmaneli Sarıyazı-Benli-Ağlan hattı sıcak asfalta hazırlanıyor

Çalışmanın kapsamı ve hazırlıklar:

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 8 kilometre uzunluğundaki Sarıyazı-Benli-Ağlan grup köy yolunda sıcak asfalt öncesi zemin ve altyapı hazırlıkları tamamlandı. Yapılan müdahaleler, güzergâhın Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamaya hazır hale gelmesi için planlandığı şekilde yürütüldü.

Altyapı ve zemin iyileştirmeleri:

Çalışmalar kapsamında zemin iyileştirme, yol genişletme, dolgu ve viraj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Ayrıca altyapı ve drenaj hatlarında düzenleme ile yüzey iyileştirmeleri yapıldı. Bu müdahaleler, sıcak asfalt uygulanmadan önce yolun taşıma kapasitesini artırmayı ve su birikimini önlemeyi hedefliyor.

Vali Faik Oktay Sözer'in değerlendirmesi:

Vali Faik Oktay Sözer, Sarıyazı-Benli-Ağlan grup köy yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Sözer, sıcak asfalt uygulamasının yalnızca son görünenden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Zeminin iyileştirilmesinden yolun genişletilmesine, altyapı ve drenaj çalışmalarından viraj düzenlemelerine kadar her aşama sıcak asfaltın kalitesi ve yolun uzun yıllar hizmet verebilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yetkililer, tamamlanan hazırlıkların ardından güzergâhın BSK kaplamaya geçirilerek köy yollarında kullanım konforu ve güvenliğin artırılacağını belirtti.

BİLECİK&#039;TE 8 KİLOMETRELİK KÖY YOLU SICAK ASFALTA HAZIRLANIYOR

BİLECİK'TE 8 KİLOMETRELİK KÖY YOLU SICAK ASFALTA HAZIRLANIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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