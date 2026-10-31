Gümüşhaneli duvar sanatçısı taşlara ve çeşmelere hayat veriyor

Gönüllü çalışmalarla kent belleğine dokunuş

Gümüşhane merkezinde iç mekân tasarım uzmanı ve duvar sanatçısı Neslihan Turan Nas, unutulmaya yüz tutmuş mezar taşları ile ortak kullanım alanındaki çeşmeleri gönüllü olarak temizleyip onarıyor. Kentte sekiz yıldır butik atölye işleten Nas, mesleki birikimini toplumsal farkındalık yaratmak için kullanıyor.

Emirler Mezarlığı'nı ziyaretinde isimleri silinmiş mezar taşlarını fark eden Nas, yanında taşıdığı temizlik malzemeleri, fırça ve boyalarla çalışmaya başladı. Zamanla çevresindeki arkadaşlarının da katılımıyla genişleyen girişim, mezar taşlarındaki yazıların yeniden okunur hâle getirilmesini ve şehir içindeki çeşmelerin bakımlı görünmesini sağladı.

başlama hikâyesi:

Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Nas, mezar taşlarındaki silik yazıların kendisini derinden etkilediğini belirtiyor. Mesleki tecrübesinin malzeme ve uygulama konusunda sorun yaşamasını engellediğini söyleyen sanatçı, mezar ziyaretlerine fırça, boya ve temizlik malzemelerini götürmeye başladığını aktarıyor. Nas, bu süreci şöyle özetliyor: "Mezar taşı deyip geçmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü mezar taşları bir ailenin hatırası. Hayatını kaybeden kişinin isminin okunabilir olması bile benim için çok önemliydi."

Tek başına başladığı çalışmalarda kimi mezar taşlarının yazılarını yenilemek, kimi çeşmelerin yüzeylerini temizleyip boyamak için saatler harcadığını anlatan Nas, yakın çevresini de bu çalışmalara davet ederek katılımı artırdı.

toplumsal fayda ve çağrı:

Nas, çeşmelerin temiz ve bakımlı olmasının özellikle çocuklar ve vatandaşlar için önemine vurgu yapıyor. İç mekân tasarımıyla ilgilenmesinin çevresine bakışını etkilediğini belirterek, gördüğü yerleri güzelleştirme motivasyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor: "Çocuklar çeşmeleri daha temiz kullansın, vatandaşlarımız da daha temiz bir alanda su ihtiyacını gidersin istedim."

Çalışmanın bir diğer boyutu ise sosyal duyarlılığı tetiklemek. Nas, çevresine bu girişimi duyurarak insanları benzer duyarlılığa davet ettiğini, aldıkları olumlu geri dönüşlerin motivasyonlarını artırdığını söylüyor: "Çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bir kişiye bile farkındalık kazandırabiliyorsam ne mutlu bana."

katkı koymanın basit yolları:

Sanatçı, vatandaşlara büyük bütçelere gerek olmadan kendi imkânlarıyla çevrelerini güzelleştirmeleri çağrısında bulunuyor. Nas, "Herkes elinden geldiğince, büyük paralar harcamadan, kendi imkânlarıyla çevresini güzelleştirmeye çalışsın. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, kendi gücü yettiğince bir şeyler yapabilirse gerçekten çok mutlu olurum." diyerek bireysel katkının önemini vurguluyor.

Başta Emirler Mezarlığı olmak üzere kent merkezindeki çalışmalar, hem mezar taşlarının aileler için taşıdığı hatıra değerini koruyor hem de halkın ortak kullanım alanlarının daha temiz ve özenli olmasına katkı sağlıyor. Nas ve destekçileri, küçük dokunuşlarla kamusal alanların korunabileceğinin canlı örneğini sunuyor.

Gümüşhaneli kadın sanatçı unutulmaya yüz tutan mezarları ve çeşmeleri yeniliyor