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Kitapla rehabilitasyon: Diyarbakır denetimli serbestlikte mekân tanımayan okuma etkinlikleri

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere mekâna bakılmaksızın kitap okuma etkinlikleriyle kültürel gelişim ve topluma uyum sağlıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:20

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 09:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kitapla rehabilitasyon: Diyarbakır denetimli serbestlikte mekân tanımayan okuma etkinlikleri

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde okuma alışkanlığı yaygınlaşıyor

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yükümlüler yer ve mekân ayrımı gözetmeksizin kitap okuma etkinliklerine katılıyor. Programın temel hedefi, bilginin herkes için her an erişilebilir olduğuna dair farkındalık oluşturmak ve bu sayede yükümlülerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak.

Etkinlikler, müdürlük içinde farklı ortamlarda ve zamanlarda düzenlenerek kitap okuma alışkanlığının sürekliliği destekleniyor. Bu uygulamalar, rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak bireylerin boş zamanlarının yapılandırılması ve kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi amacını taşıyor.

Amaç ve uygulama yöntemleri:

Denetimli Serbestlik Hizmetleri'nin temel hedefinin; toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülerin toplumsal hayata uyumlarının sağlanması, bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve suçtan uzak, saygılı bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak olduğunu belirten Sosyolog Emre Bilinmiş, rehabilitasyon sürecinin çok boyutlu olduğunu vurguladı. Bilinmiş, rehabilitasyonun bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve boş zamanların yapılandırılması ile meslek kursları ve eğitim programlarına katılım gibi faaliyetlerle desteklendiğini ifade etti.

İş birliği ve beklenen etkiler:

Bilinmiş, çalışmaların kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüldüğünü söyledi ve projelerin Adalet Bakanlığı tensipleriyle planlandığını aktardı: "Bu iyileştirme çalışmalarının yanı sıra Adalet Bakanlığımızın tensipleriyle müdürlüğümüzde düzenli bir biçimde iyileştirme faaliyetlerini destekler mahiyette kitap okuma etkinlikleri planlanarak uygulanmaktadır. Kitap okuma etkinliklerimiz müdürlüğümüz bünyesinde infaz ve iyileştirme çalışmaları devam eden yükümlülerle birlikte yer ve mekan mefhumuna bakılmaksızın uygulanmaktadır. Bilginin gücünün her an, her yerde olduğu hissini yükümlülere aktarmak burada temel hedefimizdir. Yükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak sosyo-kültürel gelişimlerine destek olunması, rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir."

Yetkililer, düzenli okuma etkinliklerinin yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında ve bireysel gelişimlerinin pekiştirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtiyor. Etkinliklerin sürekliliği ve farklı kurumlarla sürdürülmesi, programın etkisini artırmayı hedefliyor.

ADALET BAKANLIĞININ TENSİPLERİYLE, DİYARBAKIR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE İNFAZ VE...

ADALET BAKANLIĞININ TENSİPLERİYLE, DİYARBAKIR DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE İNFAZ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLER, YER VE MEKAN MEFHUMUNA BAKILMAKSIZIN KİTAP OKUYARAK SOSYO-KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNİ SAĞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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