Erzurum'da çiftçilere üretim planlaması ve yeni destek modeli anlatıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerle bir araya geldi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geleneksel hale getirdiği Cuma Buluşmaları kapsamında il genelindeki çiftçileri bilgilendirmek için saha çalışmalarını sürdürdü. Etkinlikler; tarımsal üretimi artırmak, üreticileri yeni teşvik ve modeller hakkında bilgilendirmek ve bölgesel riskleri azaltmak amacıyla planlandı.

Üretim planlaması ve yeni destekleme modeli:

Toplantılarda ağırlık verilen konuların başında tarımsal üretimin planlanması yer aldı. Uzman ekipler, doğru ürün tercihleri ve modern tarım teknikleriyle yürütülecek planlı üretimin çiftçi gelirini ve üretim verimliliğini artıracağı mesajını paylaştı. Ayrıca ilerde uygulanacak yeni destekleme modeli hakkında genel çerçeve ve beklentiler anlatıldı.

Sigorta, kırsal projeler ve hayvancılık önlemleri:

Etkinliklerde tarım sigortalarının önemi vurgulanarak TARSİM başta olmak üzere risk yönetimi araçları hakkında bilgiler verildi. Kırsal kalkınma projelerinin yerel üretime katkısı ve projelere erişim yolları ele alındı. Bölge hayvancılığı için büyük tehdit oluşturan parazit mücadelesi gibi konular da detaylandırılarak uygulanabilecek koruyucu tedbirler paylaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Cuma Buluşmalarıyla üreticilerle doğrudan iletişim kurmanın hedeflendiğini belirtti. Yapılan açıklamada, buluşmalarda tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, tarım sigortaları, kırsal kalkınma projeleri ve parazit mücadelesi gibi konuların ele alındığı ifade edildi.

Çiftçilere yönelik düzenlenen bu tür bilgilendirme toplantılarının, saha ile merkez arasındaki bilgi akışını güçlendirdiği ve uygulamaya dönük adımların daha sağlıklı atılmasına katkı sağladığı vurgulandı.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ "CUMA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA KENT GENELİNDEKİ ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK HAYATİ KONULARDA BİLGİLENDİRME YAPTI.