Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Erzurum'da çiftçilere üretim planlaması ve yeni destek modeli anlatıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları'nda yeni destekleme modeli, TARSİM, kırsal projeler ve parazit mücadelesini anlattı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da çiftçilere üretim planlaması ve yeni destek modeli anlatıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerle bir araya geldi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geleneksel hale getirdiği Cuma Buluşmaları kapsamında il genelindeki çiftçileri bilgilendirmek için saha çalışmalarını sürdürdü. Etkinlikler; tarımsal üretimi artırmak, üreticileri yeni teşvik ve modeller hakkında bilgilendirmek ve bölgesel riskleri azaltmak amacıyla planlandı.

Üretim planlaması ve yeni destekleme modeli:

Toplantılarda ağırlık verilen konuların başında tarımsal üretimin planlanması yer aldı. Uzman ekipler, doğru ürün tercihleri ve modern tarım teknikleriyle yürütülecek planlı üretimin çiftçi gelirini ve üretim verimliliğini artıracağı mesajını paylaştı. Ayrıca ilerde uygulanacak yeni destekleme modeli hakkında genel çerçeve ve beklentiler anlatıldı.

Sigorta, kırsal projeler ve hayvancılık önlemleri:

Etkinliklerde tarım sigortalarının önemi vurgulanarak TARSİM başta olmak üzere risk yönetimi araçları hakkında bilgiler verildi. Kırsal kalkınma projelerinin yerel üretime katkısı ve projelere erişim yolları ele alındı. Bölge hayvancılığı için büyük tehdit oluşturan parazit mücadelesi gibi konular da detaylandırılarak uygulanabilecek koruyucu tedbirler paylaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Cuma Buluşmalarıyla üreticilerle doğrudan iletişim kurmanın hedeflendiğini belirtti. Yapılan açıklamada, buluşmalarda tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, tarım sigortaları, kırsal kalkınma projeleri ve parazit mücadelesi gibi konuların ele alındığı ifade edildi.

Çiftçilere yönelik düzenlenen bu tür bilgilendirme toplantılarının, saha ile merkez arasındaki bilgi akışını güçlendirdiği ve uygulamaya dönük adımların daha sağlıklı atılmasına katkı sağladığı vurgulandı.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ &quot;CUMA BULUŞMALARI&quot; KAPSAMINDA KENT...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ "CUMA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA KENT GENELİNDEKİ ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK HAYATİ KONULARDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taşkının izleri Tatarlar'da yerinde incelendi
images

Akdağ Gürcü yaylası'nın gizli gölü doğa tutkunlarını çağırıyor
images

Bayburt'ta gece gündüz yiyecek arayan tilkiler ve kampüste görülen yılan
images

Toroslardan gelen seller Akdeniz kıyılarını kahverengiye boyadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çukurova'da saklanan Bayğaralar üyesi ortak MİT ve polis operasyonuyla yakalandı

Diyarbakırda şehit ve gazi aileleri 'terörsüz Türkiye' sürecini memnuniyetle karşıladı

Şubat ortasını bekleyin: bağ budamasında zamanlama ve uygulama önerileri

Taşkının izleri Tatarlar'da yerinde incelendi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı