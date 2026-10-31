Etü'de gençlere mesleki beceri kapısı: İŞKUR protokolü yürürlüğe girdi

İş birliği ve imza töreni:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR Gençlik Programının yeni dönemi için protokol imzalandı. İmza töreni, Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ile İŞKUR heyeti katıldı.

Programın amacı ve kapsamı:

Programın temel hedefi, öğrencilerin eğitimleri devam ederken çalışma hayatına ilişkin deneyim edinmelerini ve mesleki becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. ETÜ bünyesinde uygulanacak program kapsamında öğrenciler; akademik ve idari birimlerde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde ile kampüs çalışmalarında görev alacak. Bu uygulama, öğrencilerin hem pratik deneyim kazanmalarına hem de mesleki yönelimlerini güçlendirmelerine imkan verecek.

Seçim süreci ve katılımcılar:

Yeni döneme gösterilen ilgi yüksek oldu; programa toplam 1966 başvuru yapıldı. ETÜ’de görev alacak 338 öğrencinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Çekiliş canlı olarak yayınlandı ve kura sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrenciler kamuoyuna duyuruldu.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Bülent Çakmak, İŞKUR Gençlik Programı’nın öğrencilerin eğitim sürerken iş dünyasını tanımalarına, mesleki deneyim kazanmalarına imkân sağladığını ve bu sayede öğrencilerin kişisel ile mesleki gelişimlerine önemli katkı sunacağını vurguladı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) İLE ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NIN YENİ DÖNEMİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI.