Okul provasında yağmura rağmen arkadaşını yalnız bırakmayan Yusuf

Okul provasında yağmur altında yardım anı:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası sırasında aniden bastıran sağanak, öğrencileri okul binasına doğru koşmaya zorladı. Prova alanında bulunan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, kalabalığın arasında tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ün zorlandığını fark etti. Elif, engelli rampasından çıkmakta güçlük çekince Yusuf hiç tereddüt etmeden yardımına koştu.

küçüğün müdahalesi ve görüntüler:

Kameralara yansıyan anlarda Yusuf'un, arkadaşını yağmurdan korumak için gösterdiği çaba ve yardımseverliği net bir şekilde görülüyor. Diğer öğrenciler hızla binaya girerken Yusuf, Elif'in yanında kalarak onun güvenli biçimde binaya alınmasını sağladı. Sosyal medyada paylaşılan kısa görüntüler, izleyenleri duygulandırdı ve geniş ilgi topladı.

okul yönetiminin değerlendirmesi ve ödül:

Okulda gerçekleştirilen Yıllık Eğitim Değerlendirme toplantısında, Yusuf'un sergilediği bu örnek davranış değerlendirmeye alındı. Toplantı sonucunda Yusuf Orman'ın ayın öğrencisi seçilerek ödüllendirileceğine karar verildi. Karar, öğrencinin dayanışma ve empati göstermesinin okul topluluğunda fark edildiğini ortaya koydu.

Olay, küçük yaşta örnek bir dayanışma davranışının nasıl fark yaratabileceğini gösterirken, okul ve aile çevresinde de takdir topladı. Görüntüler, yardımseverliğin basit ama etkili bir örneği olarak sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Yağmur altında arkadaşını yalnız bırakmayan küçük Yusuf yürekleri ısıttı