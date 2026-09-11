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Köyceğiz'de kurs öğreticileri yeni dönemi birlikte planladı

Köyceğiz Müftülüğü, Kur'an kursu öğreticileriyle yeni eğitim-öğretim dönemini değerlendirip eğitim, veli iletişimi ve sosyal faaliyetleri planladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Köyceğiz'de kurs öğreticileri yeni dönemi birlikte planladı

Toplantı ve katılımcılar:

Köyceğiz İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Kur'an kurslarında görev yapan öğreticiler yeni eğitim-öğretim dönemi çerçevesinde bir araya geldi. Toplantıya İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen ile kurs öğreticileri katıldı.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde Kur'an kurslarının eğitim faaliyetleri, öğrenci ve veli iletişimi, eğitim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kurslarda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda öğreticilerin görüş ve önerileri alındı ve yeni dönemin daha verimli, etkin yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Müftünün değerlendirmesi:

İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, Kur'an kurslarının toplumun dini ve manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak öğreticilere yeni dönemde başarı ve kolaylıklar diledi.

Toplantının kapanışı:

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi. Yapılan değerlendirmelerle kursların eğitim kalitesinin ve öğrenci-veli iletişiminin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması hedeflendi.

KÖYCEĞİZ’DE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ İLE YENİ DÖNEM DEĞERLENDİRİLDİ

KÖYCEĞİZ’DE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ İLE YENİ DÖNEM DEĞERLENDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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