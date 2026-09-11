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Okulların çevresi ve servisler hedefte: Niğde'de kapsamlı güvenlik planı

Niğde'de 2026-2027 dönemi öncesi yapılan toplantıda, 386 okulda 71 bin 56 öğrencinin güvenliği için denetimler ve bilinçlendirme kararı alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okulların çevresi ve servisler hedefte: Niğde'de kapsamlı güvenlik planı

Vali başkanlığında güvenlik tedbirleri gözden geçirildi:

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde Vali Nedim Akmeşe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak asgari tedbirler ve sorumluluk dağılımı ele alındı.

öğrenci ve okul sayıları:

Vali Akmeşe, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde il genelinde 361’i resmi, 25’i özel olmak üzere toplam 386 okul ve kurumda 71 bin 56 öğrenci eğitim göreceğini, bu öğrencilere 4 bin 839 öğretmen ile 591 yönetici tarafından rehberlik edileceğini hatırlattı. Her öğrencinin ve her okulun güvenliğinin eşit önemde olduğunun altını çizdi.

okul çevresi ve fiziksel önlemler:

Okul güvenliğinin yalnızca bina içi uygulamalarla sınırlı kalmayacağı vurgulandı. Toplantıda metruk binaların denetlenmesi, eksik çevre aydınlatmalarının giderilmesi ve okul yakınlarındaki yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi gibi fiziksel tedbirlerin öncelikli olduğu belirtildi. Ayrıca kasis ve hız kesicilerin düzenli kontrolü sağlanacak, okul girişlerinde yetkisiz kişilerin içeri alınmaması kararlaştırıldı.

bahçe güvenliği ve yönetici sorumluluğu:

Okul bahçelerinde görevlendirilecek güvenlik personelinin okul yönetimleri tarafından koordineli şekilde atanacağı söylendi. Öğretmenlerin bahçe nöbetlerine dikkat etmesi, okul müdürlerinin ise zorunlu haller dışında görev yerlerinden ayrılmaması ve uygulamaları bizzat takip etmesi beklendi.

servis denetimleri ve dijital risklere karşı önlemler:

Öğrencilerin ulaşım güvenliğine ilişkin olarak emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimlerini 'sıfır tolerans' ilkesine göre sürdüreceği bildirildi. Toplantıda aynı zamanda siber zorbalık, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, dijital mahremiyet, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi dijital ve sosyal risklere karşı bilinçlendirme çalışmalarının artırılması kararlaştırıldı.

Vali Akmeşe, risk grubundaki öğrencilerin erken dönemde tespit edilmesinin önemine işaret ederek, bu öğrencilerin etiketlenmeden rehber öğretmenler ve uzmanlar tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ailelere de çocuklarının arkadaş çevresi, davranış değişiklikleri ve dijital alışkanlıklarını yakından takip etme çağrısında bulunuldu.

NİĞDE’DE OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ARTIRILIYOR

NİĞDE’DE OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ARTIRILIYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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