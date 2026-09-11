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okul çevreleri yeni eğitim yılına yaya geçitleriyle hazırlanıyor

Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi okullarda yaya geçitlerini yenileyip trafik tabelalarını onardı; 6 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

okul çevreleri yeni eğitim yılına yaya geçitleriyle hazırlanıyor

çalışma alanı:

Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik düzenlemelerini yoğunlaştırdı. Ekipler, özellikle okul bölgelerinde yıpranmış olan trafik tabelalarını onarırken, yaya geçidi çizgilerini sürücülerin daha kolay fark edebileceği şekilde yeniden boyadı. Gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarıyla okul çevrelerinin eğitim yılı başladığında daha güvenli hale gelmesi hedeflendi.

trafik işaretleri ve yaya geçitlerinde yapılanlar:

Operasyon kapsamında yol çizgilerinin belirginleştirilmesi ve tabelaların bakımının yapılması öncelikli görev olarak belirlendi. Yapılan müdahaleler, özellikle sabah ve öğle giriş-çıkış saatlerinde öğrenci güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Çalışmalar, bölge trafiğinin akışını aksatmayacak şekilde planlanarak uygulandı; böylece hem öğrenciler hem de sürücüler için görünürlük ve işaretleme standartları yükseltildi.

belediyenin eğitime katkıları:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitime yönelik faaliyetlerin öncelik taşıdığını vurguladı. Başkan Yılmaz, "Eğitim konusu bizim için çok önemli. Evlatlarımızın eğitimi ve gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu anlayışla Türkiye’nin en modern ve konforlu kütüphanelerini Yıldırım’a kazandırdık. Yaz ve kış spor okullarımızla yavrularımızın gelişimine katkı sağladık. Sınav dönemlerinde öğrencilerimizin yanında oluyoruz" dedi.

Ayrıca Başkan Yılmaz, bu yıl eğitim-öğretim dönemi öncesinde 6 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunduklarını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi de okul çevrelerinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz tarafından yaya geçitleri yenileniyor, trafik tabelalarının da bakım ve onarımı yapılıyor. Çocuklarımızın en güvenli ortamda ve en konforlu eğitimi alabilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Belediyenin yürüttüğü bakım-onarım ve destek programları, okul güvenliği ile eğitime erişim konusunda yerel yönetimin sorumluluk alanını somut adımlarla genişlettiğini gösteriyor. Yapılan müdahaleler hem kısa vadede görünür güvenlik iyileştirmesi sağlarken hem de ailelerin ve eğitimcilerin yol güvenliğine dair beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ EKİPLERİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİ OKUL BÖLGELERİNDEKİ YAYA...

YILDIRIM BELEDİYESİ EKİPLERİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİ OKUL BÖLGELERİNDEKİ YAYA GEÇİTLERİNİ BOYARKEN, ESKİYEN TRAFİK TABELALARINI DA TAMİR ETTİ. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, ÇOCUKLARIN EN GÜVENLİ ORTAMDA VE EN KONFORLU EĞİTİMİ ALABİLMELERİ İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMADIKLARINI SÖYLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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