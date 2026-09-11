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Çeşme’de müzik eğitiminde 2026-2027 yol haritası çizildi

Mustafa Boran Durgun başkanlığında Çeşme’de toplanan İzmir ilçe müzik zümreleri, 2026-2027 için öğrenci başarısı, ölçme ve projeler odağında planlama yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çeşme’de müzik eğitiminde 2026-2027 yol haritası çizildi

Çeşme’de sene başı zümre toplantısı yapıldı:

İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun başkanlığında, İzmir Kız Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı sene başı müzik zümre toplantısı Çeşme'de gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir’in ilçe müzik zümre başkanları katıldı ve yeni eğitim öğretim yılı için öncelikler ile planlama gündeme alındı.

öncelikler ve değerlendirme:

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda müzik eğitiminin yönlendirilmesi hedefiyle öğrenci başarısının artırılması, öğrenme kayıplarının giderilmesi ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi konuları ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, farklı branşlar arasında disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı ve sınıf içi uygulamalar ile sınav ve değerlendirme yaklaşımlarının etkinleştirilmesi gerekliliğini paylaştı.

etkinlikler, projeler ve beklentiler:

2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülecek müzik etkinlikleri, sosyal ve kültürel çalışmalar ile proje önerileri üzerinde görüş alışverişi yapıldı. İlçe zümreleri, yerel etkinliklerin müfredatla uyumlu biçimde planlanması ve öğrenci katılımının artırılması amacıyla iş birliği yollarını tartıştı. Toplantı, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı, verimli ve hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

MUSTAFA BORAN DURGUN (ÖN SIRADA, ORTADA, MAVİ TİŞÖRTLÜ)

MUSTAFA BORAN DURGUN (ÖN SIRADA, ORTADA, MAVİ TİŞÖRTLÜ)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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