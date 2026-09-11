Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü

Torbalı'da mart ayında yaşamını yitiren Mehmet Köstekçi cinayetinde gözaltılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya paylaşımında, İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026'da öldürülen Mehmet Köstekçi (24) davasında önemli bir gelişme olduğunu duyurdu. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, olayla ilgili 8 şüpheli tespit edilerek düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

soruşturmanın yürütülüşü:

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ateşli Silahla Kasten Öldürme" suçundan başlatılan soruşturma, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürüldü. Soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri, HTS ve baz kayıtları ile teknik ve fiziki takipler mercek altına alındı. Bu çalışmalarda elde edilen veriler, şüphelilerin tespit edilmesine imkan verdi.

yakalama ve ele geçirilen deliller:

Soruşturma sonucunda E.G., E.S.K., B.K., S.E., H.Ö., E.Ö., Y.E.Ö. ve M.Ö. isimli sekiz kişinin olayla bağlantılı olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, bu silaha ait mermiler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Gürlek açıklamasında ayrıca, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti ve soruşturmanın adli süreçlerine ilişkin takip yapılacağını ifade etti.

Olay anına ilişkin ilk bilgilerde, Köstekçi'nin ailesiyle komşu ziyaretinden döndükten sonra ikametine girmeye çalışan şüphelileri fark ettiği, şüphelileri kovaladığı sırada evinin yakınındaki zeytinlik alanda açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği yer alıyordu. Soruşturmanın sonraki aşamasında gözaltındaki şüpheliler ve ele geçen delillerin adli işlemleri devam etmektedir.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ MART AYINDA EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİLERİ KOVALARKEN SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN 24 YAŞINDAKİ MEHMET KÖSTEKÇİ CİNAYETİNİN AYDINLATILDIĞINI VE OLAYLA İLGİLİ 8 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞINI DUYURDU.