Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Şam’da Mimar Sinan eseri Süleymaniye külliyesi 15 yıl sonra ibadete döndü

Şam'daki Mimar Sinan eseri Süleymaniye Külliyesi, restorasyonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 yıl sonra yeniden ibadete açıldı ve ilk öğle namazı kılındı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şam’da Mimar Sinan eseri Süleymaniye külliyesi 15 yıl sonra ibadete döndü

Şam'da Süleymaniye külliyesi yeniden ibadete açıldı:

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mimar Sinan imzalı Süleymaniye Külliyesi, savaş sürecinde aksayan onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Yeniden düzenlenen avlu ve restorasyon gören medreselerle birlikte külliyede uzun yılların ardından ezan sesleri yükseldi ve ilk öğle namazı topluca kılındı.

Restorasyon sürecinin kısa özeti:

Külliye, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1554-1559 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilmişti. 2011'de başlayan iç savaş, ülkenin tarihi mirasında yaygın tahribata yol açtı; birçok onarım çalışması kesintiye uğradı. Savaşın ardından başlatılan koruma ve restorasyon çalışmaları hız kazandı ve Şam Süleymaniye Külliyesi'ndeki restorasyon tamamlanarak yapı yeniden hizmete hazır hale getirildi.

İlk ibadet ve katılımcıların sözleri:

Cami imamı Abdülrauf eş-Şeyh Necip, namaz sonrası yaptığı açıklamada, "Burası Suriyelilerin öteden beri Harem-i Şerif'e açılan kapısı, hac kervanlarının durağıydı. 15 yıllık kesintinin ardından kıldığımız bu ilk öğle namazına halkın gösterdiği büyük ilgi bizleri son derece mutlu etti" dedi.

İstanbul Üsküdar'dan açılışa katılan Ahmet Muhsin Yurtsever de duygularını, "Önemli bir günde, tarihi bir günde Şam’dayız. 15 yıl aradan sonra Mimar Sinan’ın önemli bir eseri olan Şam Süleymaniye Camii’nin açılışı oldu. Biz de burada bulunduk. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş, güzel bir restorasyon olmuş. Mimar Sinan’ın eseri İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Camii’ne benziyor. Bahçe düzenlemesi, etrafındaki medreselerin restorasyonu, hepsi çok güzel olmuş. Çok memnun olduk. Burayla ilgili sorumlu olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye’den de buraya ziyarete geliyorlar. Çok güzel bir gün. Memnunuz burada bulunmaktan. 15 yıl aradan sonra ezanla tekrar ibadetle kavuştu Süleymaniye Camii. Biz de bu güzel günde burada bulunduk" şeklinde ifade etti.

Açılış, külliyenin tarihi kimliğinin korunarak onarılmasının ardından hem ibadet hem de kültürel mirasın yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SURİYE&#039;NİN BAŞKENTİ ŞAM&#039;DA MİMAR SİNAN&#039;IN TARİHİ ESERİ SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ, SAVAŞ DÖNEMİNDE...

SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'DA MİMAR SİNAN'IN TARİHİ ESERİ SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ, SAVAŞ DÖNEMİNDE AKSAYAN VE KURTULUŞUN ARDINDAN TAMAMLANAN RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN YAKLAŞIK 15 YIL SONRA YENİDEN İBADETE AÇILIRKEN, KÜLLİYEDE İLK ÖĞLE NAMAZI KILINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Novi Sad anmasına hüzün ve siyasi değişim damga vurdu
images

Köyceğiz'te Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşmasıyla birlik pekişti
images

Ayvalık'ta zeytin mirası, markalaşma ve gastronomi odaklı buluşma
images

Ayvalık'ta zanaatleri geleceğe taşıyan son ustalar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa merkezli operasyonda 37,9 milyon liralık telefon dolandırıcılığı çökertildi

Novi Sad anmasına hüzün ve siyasi değişim damga vurdu

Emzirme sırasında fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Karabük Gençlikspor son sette üstünlük kurup Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni mağlup etti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme