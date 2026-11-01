Şam’da Mimar Sinan eseri Süleymaniye külliyesi 15 yıl sonra ibadete döndü

Şam'da Süleymaniye külliyesi yeniden ibadete açıldı:

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mimar Sinan imzalı Süleymaniye Külliyesi, savaş sürecinde aksayan onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Yeniden düzenlenen avlu ve restorasyon gören medreselerle birlikte külliyede uzun yılların ardından ezan sesleri yükseldi ve ilk öğle namazı topluca kılındı.

Restorasyon sürecinin kısa özeti:

Külliye, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1554-1559 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilmişti. 2011'de başlayan iç savaş, ülkenin tarihi mirasında yaygın tahribata yol açtı; birçok onarım çalışması kesintiye uğradı. Savaşın ardından başlatılan koruma ve restorasyon çalışmaları hız kazandı ve Şam Süleymaniye Külliyesi'ndeki restorasyon tamamlanarak yapı yeniden hizmete hazır hale getirildi.

İlk ibadet ve katılımcıların sözleri:

Cami imamı Abdülrauf eş-Şeyh Necip, namaz sonrası yaptığı açıklamada, "Burası Suriyelilerin öteden beri Harem-i Şerif'e açılan kapısı, hac kervanlarının durağıydı. 15 yıllık kesintinin ardından kıldığımız bu ilk öğle namazına halkın gösterdiği büyük ilgi bizleri son derece mutlu etti" dedi.

İstanbul Üsküdar'dan açılışa katılan Ahmet Muhsin Yurtsever de duygularını, "Önemli bir günde, tarihi bir günde Şam’dayız. 15 yıl aradan sonra Mimar Sinan’ın önemli bir eseri olan Şam Süleymaniye Camii’nin açılışı oldu. Biz de burada bulunduk. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş, güzel bir restorasyon olmuş. Mimar Sinan’ın eseri İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Camii’ne benziyor. Bahçe düzenlemesi, etrafındaki medreselerin restorasyonu, hepsi çok güzel olmuş. Çok memnun olduk. Burayla ilgili sorumlu olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye’den de buraya ziyarete geliyorlar. Çok güzel bir gün. Memnunuz burada bulunmaktan. 15 yıl aradan sonra ezanla tekrar ibadetle kavuştu Süleymaniye Camii. Biz de bu güzel günde burada bulunduk" şeklinde ifade etti.

Açılış, külliyenin tarihi kimliğinin korunarak onarılmasının ardından hem ibadet hem de kültürel mirasın yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'DA MİMAR SİNAN'IN TARİHİ ESERİ SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ, SAVAŞ DÖNEMİNDE AKSAYAN VE KURTULUŞUN ARDINDAN TAMAMLANAN RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN YAKLAŞIK 15 YIL SONRA YENİDEN İBADETE AÇILIRKEN, KÜLLİYEDE İLK ÖĞLE NAMAZI KILINDI.