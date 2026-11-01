Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Ayvalık'ta zanaatleri geleceğe taşıyan son ustalar

21. Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde gösterilen belgesel, kentin kaybolan zanaatlarını ve ustalarının yaşam öykülerini duyguyla paylaştı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 16:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ayvalık'ta zanaatleri geleceğe taşıyan son ustalar

festivalde özel bir gösterim:

21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu'nda gösterilen "Ayvalık’ın Son Ustaları" belgeseli, izleyicilerde güçlü duygular uyandırdı. Gösterim sırasında salonu dolduran seyirciler, filme ve belgeselde yer alan isimlere uzun süre alkışlarla destek verdi.

ustaların portreleri ve el emeği:

Yönetmenliğini Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman'ın üstlendiği belgesel, Ayvalık’ın kaybolmaya yüz tutan geleneksel zanaatlarını ve bu meslekleri yaşatmak için ömürlerini adayan ustaların gündelik yaşamını ekrana taşıdı. Filmde yer alan isimler arasında teneke ustası Adnan Ok, ayakkabı ustası Ahmet Örs, kuyum ustası Menderes Işık, sıcak demir ustası Hüseyin Ateşcan ve sabun ustası Ali Murat Karşın bulunuyor. Her bir ustanın yıllara yayılan deneyimi, işin incelikleri ve mesleğe duyulan bağlılık, görüntüler ve anlatılarla ayrıntılı biçimde verildi.

gösterimin ardından vefa töreni:

Belgeselin ardından düzenlenen törende, ustalara Ayvalık’ın kültürel mirasına yaptıkları katkı nedeniyle vefa plaketi takdim edildi. Plaketleri alan ustalar salonda gurur ve mutluluk yaşarken, katılımcıların takdiri uzun süre sürdü. Tören, belgeselin yalnızca bir gösterim değil aynı zamanda yerel hafızaya saygı ve takdir gösterisi olduğunun altını çizdi.

kültürel mirasın önemi:

"Ayvalık’ın Son Ustaları" belgeseli, kentin somut olmayan kültürel mirasını kayıt altına almanın yanı sıra el emeği, ustalık ve kuşaklar arası aktarımın önemini yeniden gündeme taşıdı. Festival takvimi içinde hafızalarda yer edecek çalışmalardan biri olarak öne çıkan film, bu zanaatlerin korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyor.

AYVALIK’IN KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL ZANAATLARINI VE BU MESLEKLERİ YAŞATMAK İÇİN ÖMÜRLERİNİ...

AYVALIK’IN KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL ZANAATLARINI VE BU MESLEKLERİ YAŞATMAK İÇİN ÖMÜRLERİNİ ADAYAN USTALARI ANLATAN "AYVALIK’IN SON USTALARI" BELGESELİ, 21. ULUSLARARASI AYVALIK ZEYTİN HASAT VE TURİZM FESTİVALİ’NİN EN ANLAMLI ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Novi Sad anmasına hüzün ve siyasi değişim damga vurdu
images

Köyceğiz'te Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşmasıyla birlik pekişti
images

Şam’da Mimar Sinan eseri Süleymaniye külliyesi 15 yıl sonra ibadete döndü
images

Ayvalık'ta zeytin mirası, markalaşma ve gastronomi odaklı buluşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emzirme sırasında fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Karabük Gençlikspor son sette üstünlük kurup Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ni mağlup etti

Nazilli'de seyircinin beklediği gol gelmedi

Iğdır'da Aktepe'de çekişme: Iğdır FK ve Antalyaspor 1-1

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme