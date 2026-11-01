Ayvalık'ta zanaatleri geleceğe taşıyan son ustalar

festivalde özel bir gösterim:

21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu'nda gösterilen "Ayvalık’ın Son Ustaları" belgeseli, izleyicilerde güçlü duygular uyandırdı. Gösterim sırasında salonu dolduran seyirciler, filme ve belgeselde yer alan isimlere uzun süre alkışlarla destek verdi.

ustaların portreleri ve el emeği:

Yönetmenliğini Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman'ın üstlendiği belgesel, Ayvalık’ın kaybolmaya yüz tutan geleneksel zanaatlarını ve bu meslekleri yaşatmak için ömürlerini adayan ustaların gündelik yaşamını ekrana taşıdı. Filmde yer alan isimler arasında teneke ustası Adnan Ok, ayakkabı ustası Ahmet Örs, kuyum ustası Menderes Işık, sıcak demir ustası Hüseyin Ateşcan ve sabun ustası Ali Murat Karşın bulunuyor. Her bir ustanın yıllara yayılan deneyimi, işin incelikleri ve mesleğe duyulan bağlılık, görüntüler ve anlatılarla ayrıntılı biçimde verildi.

gösterimin ardından vefa töreni:

Belgeselin ardından düzenlenen törende, ustalara Ayvalık’ın kültürel mirasına yaptıkları katkı nedeniyle vefa plaketi takdim edildi. Plaketleri alan ustalar salonda gurur ve mutluluk yaşarken, katılımcıların takdiri uzun süre sürdü. Tören, belgeselin yalnızca bir gösterim değil aynı zamanda yerel hafızaya saygı ve takdir gösterisi olduğunun altını çizdi.

kültürel mirasın önemi:

"Ayvalık’ın Son Ustaları" belgeseli, kentin somut olmayan kültürel mirasını kayıt altına almanın yanı sıra el emeği, ustalık ve kuşaklar arası aktarımın önemini yeniden gündeme taşıdı. Festival takvimi içinde hafızalarda yer edecek çalışmalardan biri olarak öne çıkan film, bu zanaatlerin korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyor.

AYVALIK’IN KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL ZANAATLARINI VE BU MESLEKLERİ YAŞATMAK İÇİN ÖMÜRLERİNİ ADAYAN USTALARI ANLATAN "AYVALIK’IN SON USTALARI" BELGESELİ, 21. ULUSLARARASI AYVALIK ZEYTİN HASAT VE TURİZM FESTİVALİ’NİN EN ANLAMLI ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLDU.