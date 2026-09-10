Köyceğiz'te yeni dönem öncesi öğrencilere kırtasiye desteği

Köyceğiz İlçe Müftülüğü ADRB Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Köyceğiz Şubesi Kadın Kolları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı gerçekleştirdi. Yapılan destek, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve ailelerin başlangıç dönemi yükünü hafifletmek amacıyla planlandı.

dağıtım ve amaç:

İlçe Müftülüğü ile TDV Köyceğiz Şubesi iş birliği kapsamında öğrencilere kırtasiye hediye çekleri takdim edildi. İlçe Müftüsü-TDV Köyceğiz Şubesi Başkanı Hüseyin Sözen, yeni dönemin tüm paydaşlar için hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, 'Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Değerli öğrencilerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmalarını, güzel hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmalarını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

ailelerin tepkisi ve yerel etki:

Yardımdan yararlanan öğrenciler ve aileleri, İlçe Müftülüğü ile TDV Köyceğiz Şubesi Kadın Kolları'na teşekkür etti. Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu tür desteklerin, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı. Etkinlik, yeni döneme hazırlık sürecinde hem maddi hem de moral destek niteliği taşıdı.

KÖYCEĞİZ MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ