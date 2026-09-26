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Köyde güven inşası: Yığılca'da gübre ve ilaç satışları denetlendi

Yığılca'da gübre ve zirai ilaç bayilerinde ruhsat, depolama, etiket, karekod, stok ve kayıtlar kontrol edildi; yetkililer denetimlerin süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köyde güven inşası: Yığılca'da gübre ve ilaç satışları denetlendi

Yığılca'da gübre ve zirai ilaç bayileri denetlendi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, tarımsal üretimde kullanılan gübre ve zirai ilaçların mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığını tespit etmek amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimleri yürüten teknik personeller ilçe genelindeki bayileri tek tek ziyaret etti.

Denetimin kapsamı:

İşletmelerde bulunan ürünlerin ruhsat durumları, depolama şartları ve etiket bilgileri kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin karekodları, stok durumu ve kayıtları incelendi. Yapılan kontroller sırasında bayi yetkililerine mevzuata ilişkin bilgi verildi ve dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Sonuçlar ve takip:

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yönlendirmelerin yapıldığını ve satışların güvenilir ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmesinin öncelik olduğunu belirtti. Denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ SATIŞI YAPAN BAYİLERE YÖNELİK DENETİM...

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ SATIŞI YAPAN BAYİLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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