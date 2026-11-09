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Köylerde bilgilendirme: jandarma dolandırıcılık ve mantar tehlikesine dikkat çekti

Bilecik İl Jandarma ekipleri, Yenipazar ilçesindeki Nasuhlar ve Danişment köylerinde dolandırıcılık, siber suçlar ve mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köylerde bilgilendirme: jandarma dolandırıcılık ve mantar tehlikesine dikkat çekti

Bilecik jandarmadan uyarı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar ilçesine bağlı Nasuhlar ve Danişment köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık, siber suçlar ve mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme gerçekleştirdi.

bilgilendirme toplantısının içeriği:

Toplantıda ekipler, çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ile karşılaşılması halinde nasıl dikkat edileceğini anlattı. Ayrıca siber suçlar konusunda temel önlemler ve kişisel verilerin korunması ile kötü amaçlı linklerin tespiti gibi konulara değinildi. Mantar toplayanlara ise mantar zehirlenmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

vatandaşlara yönlendirilen adımlar:

Ekipler, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini; olaylara hızlı müdahale sağlanması için karakol veya karakol personelinin telefon numaraları üzerinden de ihbarda bulunulabileceğini vurguladı. Hızlı bildirim ve doğru bilgi paylaşımının müdahale süresini kısalttığına dikkat çekildi.

Jandarma, köylerde sürdürülen bilgilendirme faaliyetlerinin toplum güvenliğini artırmayı amaçladığını belirterek, vatandaşların dikkatli ve temkinli olmalarının önemine işaret etti.

JANDARMA VATANDAŞLARI DOLANDIRICILIK VE MANTAR ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARDI

JANDARMA VATANDAŞLARI DOLANDIRICILIK VE MANTAR ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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