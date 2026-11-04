köylerde kışa hazırlık: traktörlere odun yükleyen ekipler mesaiye başladı

kışlık yakacak hazırlığı köylerde hız kazandı

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte köylerde kışa hazırlanma çalışmaları başladı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, soğuk günlerde mağdur olmamak için yakacak teminine öncelik veriyor. Bu kapsamda köylüler, topladıkları odunları traktörlere yükleyerek evlerine taşıyor.

kilimli köyü'nde uygulama ve verimlilik:

Kilimli Köyü sakinleri bir araya gelerek odun toplama ve taşıma işlerini organize ediyor. Traktörlere yüklenen odunlar hem kişisel ihtiyaçlara hem de satışa yönelik olarak hazırlanıyor. Çalışmalar, yağışlı havalardan etkilendiği dönemde yavaşlasa da havaların ısınmasıyla yeniden hız kazandı.

oduncuların deneyimi ve karşılaştıkları zorluklar:

Köy sakinlerinden Zülfikar Mollaoğlu, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla odun toplamaya devam ettiklerini belirtiyor. Meslekte uzun yıllar geçiren Abdullah Kaya ise odunculuğun ağır ve zahmetli bir iş olduğunu, yaklaşık 30 yıldır bu alanda çalıştığını aktarıyor. Kaya, yağışlı dönemlerde çalışmanın zorlaştığını ve verdikleri emeğin maddi karşılığını yeterince alamadıklarını vurguluyor.

Genel olarak köylerdeki hazırlıklar, hem bireysel hem de ticari ihtiyacı göz önünde bulundurarak sürüyor. Vatandaşlar soğuk mevsimi hazırlıklı karşılamak için yoğun mesai harcarken, oduncuların çalışma koşulları ve gelir durumu dikkat çekiyor. Erzincan kırsalında kış yaklaşırken bu pratik hazırlıkların önemi her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkıyor.

ERZİNCAN’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARINDA YAKACAK İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN ODUN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI