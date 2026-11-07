Köylü dayanışması çamura saplanan pancar makinesini kurtardı

Kars'ta çamura saplanan iş makineleri kurtarıldı

Olayın arka planı:

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar tarım arazilerinde zeminin yumuşamasına neden oldu. Pancar hasadı için tarlaya giren bir pancar sökme makinesi ile onu çeken traktör, çamura saplanarak ilerleyemez hale geldi.

Kurtarma çalışması ve görüntüler:

Çamura saplanan iş makinelerini yerel halk fark edip hemen müdahale etti. Çevredeki köylüler, olay yerine traktörlerle gelerek araçları halatlarla birbirine bağladı ve birlikte çekme çalışması başlattı. Uzun süren uğraşın ardından makineler bulunduğu yerden çıkarıldı. Müdahale anları cep telefonuyla kaydedildi ve görüntüler, kurtarma sırasında köylülerin dayanışmasını yansıtıyor.

Olay, bölgedeki tarımsal işlerin yağışın etkisiyle nasıl etkilendiğini ve hasat dönemlerinde topluluk desteğinin önemini gösterdi. Köylülerin hızlı seferberliği sayesinde makine ve traktörün tarlada bırakılmadan kurtarılması sağlandı.

KARS'TA PANCAR HASADI SIRASINDA ÇAMURA SAPLANARAK İLERLEYEMEYEN PANCAR SÖKME MAKİNESİ VE TRAKTÖR, KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA KURTARILDI.