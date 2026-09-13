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köylülerin emaneti: kuruçay köy müzesi geçmişi yaşatıyor

Kuruçay Köy Müzesi, köylülerin bağışladığı yaklaşık 700 eserle 1890’lardan Trablusgarp ve Kurtuluş Savaşı izlerini gelecek kuşaklara taşıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

köylülerin emaneti: kuruçay köy müzesi geçmişi yaşatıyor

Kuruçay köy müzesi:

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Kuruçay Köy Müzesi, köy sakinlerinin bağışladığı ev eşyaları, giysiler ve savaş hatıralarıyla yerel tarihinin belleğini koruyor. Müzede sergilenenler arasında 1890’lı yıllardan kalan araç-gereçler, Trablusgarp Cephesi’nde kullanılan bir kılıç ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait çeşitli objeler bulunuyor. Toplamda yaklaşık 700 eser ziyaretçilere geçmişe dair somut ipuçları sunuyor.

sergilenen koleksiyonun niteliği:

Koleksiyonun ağırlığını, köylülerin günlük yaşamında kullandığı eşyalar oluşturuyor. Gelin ve damat kıyafetleri, köylü giysileri, Mehmetçiklerin kullandığı ve Anadolu kadınlarının ördüğü yün çoraplar, kap-kacak, ışıklandırma araçları, ev ve el aletleri ile tarımsal ürünlere ilişkin araçlar müzede yer alıyor. Bu parçalar, ailelerin nesilden nesile aktardığı günlük yaşam malzemelerini ve bölgenin ekonomik-toplumsal dokusunu gözler önüne seriyor.

köy halkının rolü ve koruma çabaları:

Müzenin kuruluşu ve koleksiyonun zenginliği tamamen köylülerin katkılarıyla gerçekleşti. Lokman Öztürk müzenin, Çubuk’taki ilk köy müzesi olduğunu belirtiyor ve çoğu eserin köylülerin hatıra olarak bedelsiz teslim ettiği parçalar olduğunu vurguluyor. Öztürk, müzenin gençler aracılığıyla korunup tanıtıldığını, ileride belirli günlerde ziyaret etkinlikleri düzenleyerek ilginin artmasını hedeflediklerini aktarıyor.

Ziyaretçiler eserleri gördüklerinde genellikle olumlu tepki veriyor; birçok kişi daha önce benzer objeleri görmediğini söylüyor ve öğrenince memnuniyet duyuyor. Öztürk, bu eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekiyor: "Eserler asırlardan evvel bize devrolmuş, biz de eserlerin asırlarca yaşamasını arzu ediyoruz."

Kuruçay Köy Müzesi, yerel belleğin korunması ve paylaşılması açısından bir örnek teşkil ediyor; köylülerin emanetleri aracılığıyla hem günlük yaşam hem de savaş dönemlerine ait izler bir arada sergileniyor ve geleceğe taşınıyor.

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDEKİ KURUÇAY KÖY MÜZESİ’NDE, KÖYLÜLERİN BAĞIŞLADIĞI YAKLAŞIK 700 ESER...

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDEKİ KURUÇAY KÖY MÜZESİ’NDE, KÖYLÜLERİN BAĞIŞLADIĞI YAKLAŞIK 700 ESER GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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