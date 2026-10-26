Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

köyün traktörlü antrenörü: 71 yaşında çocuklara gönüllü spor eğitimi veriyor

71 yaşındaki Muhuttin Koldaş, Göllüce Mahallesi'nde traktörüyle çocukları evlerinden alıp halı sahaya taşıyor; eğitimleri ücretsiz ve gönüllü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:49

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 09:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

köyün traktörlü antrenörü: 71 yaşında çocuklara gönüllü spor eğitimi veriyor

Göllüce Mahallesi'nde örnek bir fedakarlık

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki eski sporcu Muhuttin Koldaş, köy çocuklarına verdiği ücretsiz spor eğitimiyle dikkat çekiyor. Koldaş, kendi imkânlarıyla temin ettiği traktör ile öğrencilerini evlerinden alıp köyün halı sahasına götürüyor ve antrenmanların ardından tekrar evlerine bırakıyor.

günlük rutini:

İlerleyen yaşına rağmen spora ve çocuklara olan sevgisinden vazgeçmeyen Koldaş, antrenman günlerinde erken saatte traktörüne binerek öğrencilerin kapılarına kadar gidiyor. Her biriyle birebir ilgileniyor, antrenman planlarını basit ama etkili egzersizlerle oluşturuyor ve hiçbir ücret talep etmiyor. Bu yaklaşımı, köyde spor yapma imkânı sınırlı ailelerin çocukları için önemli bir destek sağlıyor.

öğrenciler ve toplumsal yankısı:

Koldaş’ın çalışmalarına katılan öğrenciler arasında ünlü isimlerin çocukları da bulunuyor; oyuncu Burcu Kara ile yönetmen Fırat Doğu Parlak'ın çocukları da eğitim aldığı isimler arasında yer alıyor. Mahalle sakinleri, Koldaş’ın eşitlikçi tutumu ve fedakârlığını takdir ediyor; o ise çocukların spora başlamasını ve düzenli hareket alışkanlığı kazanmasını öncelik olarak görüyor.

Ne maaş ne de maddi bir karşılık beklemeden yürüttüğü bu gönüllü faaliyet, hem ailelerin hem de genç sporcuların yaşamında somut farklar yaratıyor. Muhuttin Koldaş'ın traktörü ve emeği, Göllüce Mahallesi'nde sporun erişilebilirliğini artıran somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNE BAĞLI GÖLLÜCE MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ ESKİ SPORCU MUHUTTİN...

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNE BAĞLI GÖLLÜCE MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ ESKİ SPORCU MUHUTTİN KOLDAŞ, ÇOCUKLARA OLAN SEVGİSİ VE SPORA DUYDUĞU TUTKUYLA ÖRNEK BİR FEDAKARLIĞA İMZA ATIYOR. KENDİ TRAKTÖRÜYLE ÖĞRENCİLERİNİ EVLERİNDEN ALIP KÖYÜN HALI SAHASINA GÖTÜREN KOLDAŞ, HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN ÇOCUKLARA SPOR EĞİTİMİ VERİYOR. ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÜNLÜ OYUNCU BURCU KARA İLE YÖNETMEN FIRAT DOĞU PARLAK’IN ÇOCUKLARI DA BULUNUYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda
images

OSB'de çalışan kadınlara erken tanı ve tarama bilinci aşılandı
images

Yenice tarım festivalinde yeni doğan buzağılar için 3 bin sağlık seti dağıtılaca...
images

İncirliova'ya kültür ve ibadet merkezi: Gerenkova cemevi yükseliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Türk kadın güreşçiler Astana'da madalya hedefiyle mindere çıkıyor

Aileleriyle spor ve oyun günü Safranbolu'da buluştu

Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026