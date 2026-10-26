köyün traktörlü antrenörü: 71 yaşında çocuklara gönüllü spor eğitimi veriyor

Göllüce Mahallesi'nde örnek bir fedakarlık

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki eski sporcu Muhuttin Koldaş, köy çocuklarına verdiği ücretsiz spor eğitimiyle dikkat çekiyor. Koldaş, kendi imkânlarıyla temin ettiği traktör ile öğrencilerini evlerinden alıp köyün halı sahasına götürüyor ve antrenmanların ardından tekrar evlerine bırakıyor.

günlük rutini:

İlerleyen yaşına rağmen spora ve çocuklara olan sevgisinden vazgeçmeyen Koldaş, antrenman günlerinde erken saatte traktörüne binerek öğrencilerin kapılarına kadar gidiyor. Her biriyle birebir ilgileniyor, antrenman planlarını basit ama etkili egzersizlerle oluşturuyor ve hiçbir ücret talep etmiyor. Bu yaklaşımı, köyde spor yapma imkânı sınırlı ailelerin çocukları için önemli bir destek sağlıyor.

öğrenciler ve toplumsal yankısı:

Koldaş’ın çalışmalarına katılan öğrenciler arasında ünlü isimlerin çocukları da bulunuyor; oyuncu Burcu Kara ile yönetmen Fırat Doğu Parlak'ın çocukları da eğitim aldığı isimler arasında yer alıyor. Mahalle sakinleri, Koldaş’ın eşitlikçi tutumu ve fedakârlığını takdir ediyor; o ise çocukların spora başlamasını ve düzenli hareket alışkanlığı kazanmasını öncelik olarak görüyor.

Ne maaş ne de maddi bir karşılık beklemeden yürüttüğü bu gönüllü faaliyet, hem ailelerin hem de genç sporcuların yaşamında somut farklar yaratıyor. Muhuttin Koldaş'ın traktörü ve emeği, Göllüce Mahallesi'nde sporun erişilebilirliğini artıran somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNE BAĞLI GÖLLÜCE MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ ESKİ SPORCU MUHUTTİN KOLDAŞ, ÇOCUKLARA OLAN SEVGİSİ VE SPORA DUYDUĞU TUTKUYLA ÖRNEK BİR FEDAKARLIĞA İMZA ATIYOR. KENDİ TRAKTÖRÜYLE ÖĞRENCİLERİNİ EVLERİNDEN ALIP KÖYÜN HALI SAHASINA GÖTÜREN KOLDAŞ, HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN ÇOCUKLARA SPOR EĞİTİMİ VERİYOR. ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÜNLÜ OYUNCU BURCU KARA İLE YÖNETMEN FIRAT DOĞU PARLAK’IN ÇOCUKLARI DA BULUNUYOR.