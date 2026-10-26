Lula'nın zaferi sokaklara taştı: Brezilya'da başkanlığa yeniden seçildi

Seçim sonuçları:
Brezilya'da ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva galip geldi. Ülkenin resmi haber ajansı Agência Brasil'in paylaştığı verilere göre oyların %99,99'u sayıldı ve Lula, oyların %51,79
Brezilya'da ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva galip geldi. Ülkenin resmi haber ajansı Agência Brasil'in paylaştığı verilere göre oyların %99,99'u sayıldı ve Lula, oyların %51,79
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