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Lula'nın zaferi sokaklara taştı: Brezilya'da başkanlığa yeniden seçildi

Lula ikinci turu kazandı; oyların %99,99'u sayıldı. Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 51,79 ile yeniden seçildi, Flávio Bolsonaro yüzde 48,21 aldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Lula'nın zaferi sokaklara taştı: Brezilya'da başkanlığa yeniden seçildi

Seçim sonuçları:

Brezilya'da ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva galip geldi. Ülkenin resmi haber ajansı Agência Brasil'in paylaştığı verilere göre oyların %99,99'u sayıldı ve Lula, oyların %51,79

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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