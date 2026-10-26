Çekmeköy'de Car Fest 2026 modifiye hobisini görünür kıldı

Çekmeköy'de Car Fest 2026'da modifiye eğlencesi

Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Taşdelen Mahallesi'nde gerçekleştirilen Car Fest 2026, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. 18 ilden yüzlerce modifiyeli araç festival alanını doldurdu; ziyaretçiler, birbirinden farklı tasarımları ve uygulamaları yakından inceleme fırsatı buldu.

festivalde öne çıkanlar:

Etkinlik kapsamında düzenlenen Tofaş Güzellik, Avrupa Güzellik, Honda Güzellik ve Ticari Güzellik yarışmalarında dereceye girenlere plaketler takdim edildi. Gün boyu süren programda DJ performansları, küçük gösteriler ve araç sunumları festivale hareketlilik kattı. Katılımcılar, araçlarında yaptıkları estetik ve teknik düzenlemeleri alan ziyaretçilerine anlattı; organizasyon serbest gösteri değil, sergi formatında ilerledi.

katılımcıların mesajı:

İstanbul Modifiyeli Araçlar ve Otomobilciler Derneği (İSMOD) Başkanı Bayram Karateke, etkinliğin amacını "modifiyenin suç olmadığını göstermek" olarak özetledi ve organizasyonun bir sosyal sorumluluk boyutu da taşıdığını vurguladı. Karateke, ekip olarak yetimhanelere oyuncak, giysi ve bot gibi yardımlar topladıklarını belirterek, sokak aralarında trafik kurallarını ihlal edenlere karşı olduklarını söyledi ve Belediye Başkanımız Orhan Çerkez ile Çekmeköy Belediyesi'ne destekleri için teşekkür etti.

Katılımcılardan Tuğçe Maden ise kadınların modifiye dünyasında yer almasının önemine dikkat çekti: kadınların bu alanda söz sahibi olabileceğini, etkinliklerin cinsiyetten bağımsız olduğunu belirterek Çekmeköy Belediyesi ve İSMOD'a teşekkür etti.

Gün sonunda festival, sergilenen araçlar, yarışma sonuçları ve sosyal destek kampanyasıyla hatırlanacak bir etkinlik olarak değerlendirildi; organizasyon, modifiye tutkusunu toplum içinde görünür kılma ve güvenli, sorumlu hobi vurgusunu güçlendirme amacı taşıdı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN MODİFİYE ARAÇ ŞENLİĞİNE YÜZLERCE ARAÇ KATILDI. HEM ARAÇLARINI SERGİLEYENLER HEM DE VATANDAŞLAR EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRDİ.