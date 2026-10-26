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Nazilli’de kadın kahramanlığı sahnede: Abide-i Aşk tiyatrosu

Nazilli Belediyesi Naz Tiyatro Topluluğu'nun 'Abide-i Aşk' oyunu, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde sahnelenerek Milli Mücadele'de kadınların cesaretini vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli’de kadın kahramanlığı sahnede: Abide-i Aşk tiyatrosu

Nazilli'de Abide-i Aşk sahnelendi

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında, Naz Tiyatro Topluluğu 'Abide-i Aşk' adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'ndaki gösterim, Milli Mücadele döneminde Türk kadınlarının vatan uğruna gösterdikleri fedakârlıkları ve cesareti sahneye taşıdı.

Oyunun kaynağı ve sahne dili:

Oyun, Nezihe Araz’ın Kuvayı Milliye Kadınları adlı eserinden esinlenilerek hazırlandı. Metni yazıp yöneten Aslı Kaymak Işıklı, dönemin ruhunu yansıtan dramatik öğelerle kadınların rolünü öne çıkardı. Sahnelemelerde dramatik monologlar, toplu sahneler ve duyguya dayalı replikler aracılığıyla izleyiciye güçlü bir anlatım sunuldu.

Gözlemler ve yerel destek:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de oyunu vatandaşlarla birlikte izleyerek, kültür ve sanat etkinliklerinin önemine dikkat çekti. Başkan Tetik, gösterimin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek Nazilli’de kültür faaliyetlerine verilen desteğin süreceğini ifade etti.

'Abide-i Aşk', topluluğun oyunculuk performansları ve sahne düzeniyle Milli Mücadele döneminin fedakar kadınlarını yeniden hatırlattı. Nazilli Belediyesi, kentte kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek ve vatandaşları farklı sanatsal etkinliklerle buluşturmak amacıyla benzer çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ NAZ TİYATRO TOPLULUĞU TARAFINDAN SAHNELENEN &quot;ABİDE-İ AŞK&quot; ADLI TİYATRO OYUNU...

NAZİLLİ BELEDİYESİ NAZ TİYATRO TOPLULUĞU TARAFINDAN SAHNELENEN "ABİDE-İ AŞK" ADLI TİYATRO OYUNU, MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK KADINLARININ GÖSTERDİĞİ KAHRAMANLIKLARI SAHNEYE TAŞIDI. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK DE OYUNU VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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