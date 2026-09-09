Kozan'da orman yangını sınırı zorlarken ekipler yerleşimi korudu

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, Enizçakırı Mahallesi çevresinde etkisini sürdürüyor. Alevler yerleşim alanlarına yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşimlerin alevlere teslim olması önlendi.

müdahale şekli ve önlemler:

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Hava araçları alev hattına su ve köpük bırakırken, kara ekipleri tahliye ve sınırlandırma çalışmaları yürüttü. Müdahalede öncelik, yerleşim alanlarının güvenliğinin sağlanması ve yangının ilerlemesinin engellenmesi olarak belirlendi.

bölgede süren çalışmalar:

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor; ekipler alevlerin yeniden yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturdu. Ayrıca İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik müdahalelerin de sürdüğü, tüm ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI. ALEVLERİN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞIK İKİ KİLOMETRE KADAR YAKLAŞMASI PANİĞE NEDEN OLURKEN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE YANGININ İLERLEMESİ ÖNLENDİ.