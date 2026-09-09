Dolar 48,4713 +0,03%
Euro 56,3996 +0,13%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.926,72 +0,13%
EUR/USD 1,1631 +0,01%
Brent Petrol 101,43 +3,58%
--°

Kozan'da orman yangını sınırı zorlarken ekipler yerleşimi korudu

Adana'nın Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan yangın yerleşimlere yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaştı; Orman Bölge Müdürlüğü havadan ve karadan müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:12

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 21:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da orman yangını sınırı zorlarken ekipler yerleşimi korudu

Kozan'da orman yangını sınırı zorlarken ekipler yerleşimi korudu

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, Enizçakırı Mahallesi çevresinde etkisini sürdürüyor. Alevler yerleşim alanlarına yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşimlerin alevlere teslim olması önlendi.

müdahale şekli ve önlemler:

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Hava araçları alev hattına su ve köpük bırakırken, kara ekipleri tahliye ve sınırlandırma çalışmaları yürüttü. Müdahalede öncelik, yerleşim alanlarının güvenliğinin sağlanması ve yangının ilerlemesinin engellenmesi olarak belirlendi.

bölgede süren çalışmalar:

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor; ekipler alevlerin yeniden yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturdu. Ayrıca İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik müdahalelerin de sürdüğü, tüm ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI. ALEVLERİN YERLEŞİM...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI. ALEVLERİN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞIK İKİ KİLOMETRE KADAR YAKLAŞMASI PANİĞE NEDEN OLURKEN, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE YANGININ İLERLEMESİ ÖNLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da yangın enerjisi düştü, Hulusi Şahin son durumu paylaştı
images

Phaselis'te 575 metrelik deniz bariyeri ve çöp kaparlar devreye girdi
images

Didim'de eylülde plajlar dolup taşıyor: Altınkum ve koylarda hareketlilik
images

Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Andırın'da hayvana kötü muamele iddiası: traktöre bağlanan köpek için jandarma işlem başlattı

Alpu'da 'Anadolu Mirası' operasyonu: çok sayıda tarihi eser ve bir tutuklama

Kocaeli narkotik ekiplerinden operasyon: 6 zanlı cezaevine gönderildi

Nevşehir'de Zübeyde Hanım Caddesi'nde tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali