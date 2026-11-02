Kozan’da huzur denetimlerinde silah, uyuşturucu ve üç tutuklama

hafta boyu süren huzur uygulamaları:

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 42 noktada düzenlenen uygulamalara toplam 430 emniyet personeli katıldı ve şok uygulamalar yapıldı.

ele geçirilen malzeme ve uyuşturucuya ilişkin bulgular:

Denetimler sırasında emniyet ekipleri tarafından 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 565 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1,35 gram ile birlikte 50 uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu.

gözaltı, adli süreç ve tutuklamalar:

Operasyonlarda farklı suçlardan aranan şüpheliler de yakalandı. Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 1 kişi; hakaret suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi; ayrıca uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti suçlarından 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

trafik denetimleri ve uygulanan cezalar:

Trafik ekiplerinin kontrollerinde 6 araç modifiye nedeniyle işlem görürken, 102 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. Denetimlerde toplam 36 araç ve 14 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, yüksek sesle müzik, abartı egzoz ve saygısız araç kullanımı ihlallerine yönelik çalışmalarda 21 araca toplam 366.033 TL idari para cezası kesildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA İSE 1,35 GRAM VE 50 ADET UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDEYE EL KONULDU.