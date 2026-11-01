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Kozan'da on metrekarelik atölyede eski kazaklar kilime dönüşüyor

Kozan'da 52 yaşındaki Feyyaz Atar, 10 metrekarelik dükkanda eski kazakları ipe çevirip el emeğiyle kilim ve yolluklara dönüştürüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kozan'da on metrekarelik atölyede eski kazaklar kilime dönüşüyor

Kozan'da 30 yıllık dokuma geleneği

Adana'nın Kozan ilçesinin Güneri Caddesi'nde, 10 metrekarelik küçük bir dükkanda 52 yaşındaki Feyyaz Atar yıllardır dokuma tezgahının başında. İlkokul sonrası ustasının yanında çırak olarak başladığı işi kalfalık ve ustalığa taşıyan Atar, yaklaşık 30 yıldır el emeğiyle kilim, yolluk ve savan üretiyor.

eski kazaklar çöpe gitmiyor:

Atar, dokumada kullandığı iplerin büyük bölümünü eski kazaklardan elde ediyor. Müşteriler bazen kazakları söküp yumak haline getirip getiriyor, bazen de kullanılmamış iplerle sipariş veriliyor. Atar, eski kazaklardan elde edilen iplerin boyasının genellikle çıktığını ve bunun astım veya bronşit hastaları tarafından tercih edilmesinde rol oynadığını belirtiyor. Bu yöntemle atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor ve malzeme maliyeti düşürülüyor.

günde üretilen miktar ve teknikler:

Geleneksel tezgahla üretimin sürdüğü atölyede ürün çeşidine göre farklı dokuma teknikleri uygulanıyor. Atar, kilim ve yolluklarda çift mekik kullanıldığını, tek savan türlerinin ise sedir üstüne serildiğini söylüyor. Üretim kapasitesi olarak ise günde 5-6 metre yolluk dokuyabildiklerini ifade ediyor. Burasını tanıyan müşteriler yeniden sipariş veriyor, zaman zaman şehir dışından talepler de geliyor.

mesleğin geleceği ve çırak sıkıntısı:

Eskiden kadınların evlerde ağırlıklı olarak sürdürdüğü dokumacılık geleneğinin genç nesilde azaldığını vurgulayan Atar, fabrikasyon ürünlerin ve yeni tekstil üretiminin tercih edilmesiyle eski kazakların çöpe gitmeye başladığını söylüyor. Kozan'da dokumacılık yapan ustaların sayısının azaldığını belirten Atar, şu anda bölgede iki kişi kaldıklarını ve çırak bulmakta zorlandıklarını aktarıyor.

Yıllardır aynı dükkanda mesleğini sürdüren usta, iki kız çocuğunu da bu atölyede büyüttüğünü belirtiyor. Atar'a göre işe ilgi gösterip çırak olacak bir usta ile gelenek daha uzun süre yaşatılabilir; aksi halde meslektekilerin azalmasıyla birlikte el dokuması ürünlerin üretimi geri çekilebilir.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 30 YILDIR DOKUMA TEZGAHININ BAŞINDA OLAN 52 YAŞINDAKİ FEYYAZ ATAR, ESKİ...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 30 YILDIR DOKUMA TEZGAHININ BAŞINDA OLAN 52 YAŞINDAKİ FEYYAZ ATAR, ESKİ KAZAKLARDAN SÖKÜLEN İPLERİ VE KULLANILMAYAN PENYELERDEN KESİLEN KUMAŞ PARÇALARINI EL EMEĞİYLE KİLİM VE YOLLUĞA DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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