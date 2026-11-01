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Tekirdağ'ın coğrafi işaretli peynir helvasında ustalık ve sabır

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli peynir helvası, çiftlik sütünden kazanlara uzanan geleneksel üretim süreci ve ustaların emeğiyle sofralara ulaşıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli peynir helvasında ustalık ve sabır

Tekirdağ peynir helvası: coğrafi işaretli bir lezzetin emeği

Tekirdağ'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti peynir helvası, kent mutfağının somut bir parçası olarak üretimden sofraya kadar elle tutulur bir özen gerektiriyor. Geleneksel yöntemlere sadık kalan ustalar, ham maddeden son ürüne kadar sürecin her aşamasında kalite ve süreklilik hedefliyor. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilen üreticilerden biri olan Berkan Gürkan bu geleneğin korunmasına vurgu yapıyor.

Üretim süt tedarikiyle başlıyor:

Üretimin ilk adımı çiftliklerden temin edilen sütle başlıyor. Süt, üretimden bir gün önce alınarak ertesi gün üretim alanına getiriliyor ve teknelere boşaltılıyor. Belirli bir sıcaklığa ulaştırılan sütte mayalama yapılıyor; mayalamanın ardından peynir kırılıyor, teleme aşamasına geliniyor ve telemenin çökmesinin ardından suyu alınıyor. Kırma ve süzme işlemleri tamamlanan peynirler, kovalar yardımıyla üretim tencerelerine taşınıyor ve sonraki aşamaya hazırlanıyor.

Berkan Gürkan, mesleğe memleket sevgisi ve peynir helvasına duyduğu ilgiyle başladığını, üretimde eski usullere bağlı kalarak geleneksel tadı korumayı amaçladıklarını belirtiyor. Üretimin her basamağında titizlik ve kaliteye dikkat ettiklerini ifade ediyor.

Kazanlarda kıvamını buluyor:

Süzülen peynirler tencerelerde belirli bir kıvama ulaşana kadar kaynatılıyor. Bu safhada diğer malzemeler yavaş yavaş ekleniyor ve karışım sürekli karıştırılıyor. Hazırlanan karışım daha sonra büyük üretim kazanlarına alınarak yaklaşık yarım saat ile 1 saat arasında sürekli karıştırma ile işlem görüyor. Karışımın son aşamasında şeker ilave edilerek peynir helvasının kendine özgü kıvamı sağlanıyor.

Üretimin tamamlanmasının ardından ürün küreklerle uygun kaplara alınıyor ve paketleme bölümüne gönderiliyor. Paketleme sonrası ürünler tüketicinin beğenisine sunuluyor, böylece çiftliklerden başlayan yolculuk sofralara uzanmış oluyor.

Geleceğe taşıma sorumluluğu:

Peynir helvası Tekirdağ için yalnızca bir tatlı değil, şehrin gastronomik ve kültürel mirasının bir parçası. Gürkan, bu mirasın gelecek kuşaklara doğru aktarılmasının önemine dikkat çekiyor ve mesleğin zorluklarına rağmen ustalığın ve kalite anlayışının korunmasının gerekliliğini vurguluyor. Üretimin yoğun emek gerektirdiğini, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmanın disiplin istediğini belirtiyor.

Gürkan, gençlere mesleğin inceliklerini öğretmenin ve bu geleneği sevdirebilmenin peynir helvasının nesiller boyu devamı için belirleyici olacağını söylüyor ve Tekirdağ'ın coğrafi işaretli bu lezzetini deneyimlemek isteyen tatlı severleri kente davet ediyor.

KENDİNE ÖZGÜ TADI VE YAPIM AŞAMALARINDAKİ TİTİZLİĞİYLE KENTİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ...

KENDİNE ÖZGÜ TADI VE YAPIM AŞAMALARINDAKİ TİTİZLİĞİYLE KENTİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ DEĞERLERİ ARASINDA BULUNAN PEYNİR HELVASI, ÇİFTLİKLERDEN TEMİN EDİLEN SÜTLE BAŞLAYAN UZUN BİR ÜRETİM SÜRECİNİN ARDINDAN TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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