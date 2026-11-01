Tekirdağ peynir helvasının usta ellerde geçen uzun yolculuğu

Tekirdağ peynir helvası nasıl hazırlanıyor:

Tekirdağ coğrafi işaret tescilli peynir helvası, kent mutfağının simgelerinden biri olarak üretimden sofraya uzanan bir emeği temsil ediyor. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilen üreticilerden Berkan Gürkan, üretimin çiftlik sütüyle başladığını ve geleneksel yöntemin titizlikle korunduğunu anlattı.

Üretimin ilk adımları: süt ve peynir yapımı:

Gürkan, süt tedarikinin çiftliklerden sağlandığını, sütün bir gün önceden temin edildiğini söyledi. Ertesi gün üretim alanına getirilen süt teknelere boşaltılıyor; belirli sıcaklığa ulaşınca mayalama yapılıyor. Mayalamanın ardından peynir kırılıyor, teleme elde edilip çökmesi bekleniyor ve suyunun alınmasının ardından tekrar kırma ve süzme işlemleri uygulanıyor. Suyu süzülen peynirler, kovalar yardımıyla üretim tencerelerine taşınıyor.

Kazanlarda kıvamı yakalamak:

Peynir helvası karışımı tencerelerde belirli bir kıvama gelene kadar kaynatılıyor. Bu aşamada diğer malzemeler yavaş yavaş ekleniyor ve karışım sürekli karıştırılarak istenen dokuya getiriliyor. Hazırlanan karışım daha sonra büyük üretim kazanına alınarak yaklaşık yarım saat ile 1 saat arasında karıştırılıyor; son aşamada şeker ilave edilerek peynir helvasının kendine özgü kıvamı sağlanıyor. Üretim tamamlandığında ürün küreklerle uygun kaplara konuyor ve paketleme bölümüne gönderiliyor.

Ustalık, miras ve gelecek:

Gürkan, peynir helvasını sadece bir tatlı olarak görmediklerini, bunun kentin gastronomi kültürünün parçası olduğunu vurguladı. Kendisinin memleket sevgisi ve peynir helvasına duyduğu tutkunun mesleğe yönelmesinde etkili olduğunu anlatarak, "Memleketimize olan sevgim, peynir helvasına olan aşkım beni bu mesleğe yöneltti. Peynir helvasını eski usullere göre, geleneksel lezzete sadık kalarak insanlara sunmak istedim. İlk başladığımız günden beri tek hedefimiz vardı: En kaliteli peynir helvasını sofralara getirmek. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

Üretimin sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun emek gerektirdiğini belirten Gürkan, bu lezzetin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti ve ekledi: "Gençlerimize bu işin inceliklerini öğretip mesleği sevdirebilirsek, Tekirdağ peynir helvası nesiller boyu sofralarda yerini almaya devam edecektir." Son olarak Gürkan, bu coğrafi işaretli lezzeti tatmak isteyenleri Tekirdağ'a davet etti.

Tekirdağ'ın tescilli lezzetinde ustalık mesaisi: Peynir helvası sofralara böyle ulaşıyor