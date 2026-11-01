Uludere'de vefa: Kıbrıs gazisi Nurettin Ürper için askeri tören

Uludere'de veda töreni

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ürper'in Özelli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

Tören detayları:

Törene Uludere Kaymakamı Salih Kaya da katıldı. Kaymakam Kaya, törende merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Ürper'e Allah'tan rahmet diledi.

Toplumsal anlamı:

Askeri cenaze törenleri, gazilerin hizmetine duyulan minnetin resmi bir ifadesi olarak öne çıkıyor; bu tür uğurlamalar hem yakınları için bir vefa gösterisi hem de toplumun hafızasında yer eden ritüeller arasında bulunuyor.

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ NURETTİN ÜRPER, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.