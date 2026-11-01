sınav kapısında 10 saniyelik fark tartışması: öğrenci fenalık geçirip yere yığıldı

ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2026-KPSS DHBT) tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da planlandığı şekilde başladı. Sınav, kentte saat 10.15'te başladı ve yetkililer, sınav güvenliği gereği saat 10.00'dan sonra öğrencilerin içeri alınmayacağını duyurmuştu.

olayın gelişimi:

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne gelen bir adayın iddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra binaya ulaştığı ve kapıların kapandığını görünce panik yaşadığı öne sürüldü. Adayın, görevlilerle konuşup içeri alınması için ricada bulunduğu; ancak görevlilerin izin vermemesi üzerine adayın sinir krizi geçirdiği ve yere yığıldığı belirtildi.

görevli ve çevredekilerin tepkisi:

Olay sırasında binada bulunanların ve çevredeki kişilerin adayın içeri alınması yönündeki ısrarına rağmen, görevlinin kapıyı açmadığı iddia edildi. Bu tutum, çevredeki kişilerden tepki çekti; o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İddia edilen olayla ilgili yetkililerden veya ÖSYM'den yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır. Görüntülerdeki anlar sosyal medyada gündem olurken, sınav uygulamaları ve sınav giriş kuralları konusunda tartışmaların sürdüğü gözlendi.

ÖSYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVINA İDDİAYA GÖRE 10 SANİYE GEÇ KALAN ÖĞRENCİ İÇERİ ALINMAYINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.