Edirne’de çifte vatandaşlar sandıklarda Bulgaristan’ın geleceği için oy kullandı

Edirne’deki çifte vatandaşlar sandık başındaydı

Edirne’de ikamet eden Bulgaristan vatandaşlığına da sahip seçmenler, ülkenin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kurulan sandıklarda oy kullandı. Oy verme işlemleri, Bulgaristan Başkonsolosluğu binasında gerçekleştirildi ve çok sayıda aile birlikte sandığa gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Sandıkta aile birlikteliği ve katılım:

Sandığa gelenler arasında aileleriyle birlikte oy kullananlar dikkat çekti. Onur Atik, kızı ve kardeşiyle gelerek oy verdiğini söyleyip seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Öykü Atik ise babası ve amcasıyla sabah erken saatlerde geldiklerini, buna rağmen sandıklarda yoğunluk yaşandığını belirtti. Özgür Atik de yeğeni ve ağabeyiyle birlikte oy kullandıklarını ifade ederek vatandaşlık görevini yaptıklarını vurguladı.

Seçim güvenliği ve gözlemler:

Oy kullanımının gerçekleştiği alanda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemler aldı. Güvenlik görevlilerinin varlığı, sandık çevresinde düzenin sağlanmasına katkı sağladı; vatandaşlar da süreç boyunca kurallara riayet ederek oylarını kullandı.

Sandığın kapanmasının ardından katılımcılar, Bulgaristan için en hayırlı sonucun çıkmasını temenni etti. Oy kullananların ortak görüşü, seçim sürecine katılımın önemine dair vurguyu bir kez daha hatırlatması oldu.

Seçimin arka planı:

Bulgaristan’da 25 Ekim’de yapılan ilk turda adayların gerekli oy oranına ulaşamaması üzerine yarış ikinci tura kaldı. İkinci tur, 1 Kasım’da düzenlendi ve yarışta İliyana Yotova-Kiril Valchev ile Andrey Gyurov–Georgi Kandev ikilileri yer aldı. Bu tur, ülkenin cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirleyecek.

Yerel topluluklar Edirne’deki katılımı, hem yurtdışı seçmenlerin süreçlere olan bağlılığının hem de ailelerin birlikte demokratik sorumluluğu yerine getirme eğiliminin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

EDİRNE’DE ÇİFTE VATANDAŞLAR OYLARINI KULLANDI