kozan'da orman yangını: hava araçlarıyla müdahale sürüyor

Kozan'da yangınla mücadele sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızlı yayıldığı bölgede bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

yangının çıkışı ve müdahale:

Yangının, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladığı bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi karadan sürerken, söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 2 uçak da katılıyor. Rüzgarın (poyraz) etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

tahliye ve hasar tespiti:

Bölgede tedbir amaçlı tahliyeler uygulanırken, ilk belirlemelere göre 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Doğanalanı Mahallesi Muhtarı Yunus Bekçi gazetecilere, "Mahallenin kuzey kısmında tepenin alt eteğinden ateş yükseldi. Zaten poyrazında çok fazla olması nedeniyle bir anda sağa sola savruldu. Her tarafa yayıldı bu hale geldi. Birkaç tane evde hasar olduğu söyleniyor" dedi.

Enizçakırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Avcı ise "Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangın büyüdü. Öncelikle insanları, hayvanları tahliye ettik. Yangının olduğu alanda 15 kadar ev vardı" ifadelerini kullandı. Ekiplerin söndürme çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiği, hasar ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA 5 HELİKOPTER, 2 UÇAKLA MÜCADELE SÜRÜYOR. BÖLGEDE 7 EV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.