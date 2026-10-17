kso'da 14. dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi huzurla tamamlandı

kso seçimleri tamamlandı

Konya Sanayi Odası (KSO) 14. dönem Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi, TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerinin ardından tamamlandı. Oda üyelerinin 24 meslek komitesinde oy kullandığı seçimler, yetkililer tarafından barışçıl ve düzenli bir ortamda gerçekleştirildi.

seçim sürecine ilişkin değerlendirme:

Seçimlerin tamamlanmasının ardından konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm üyelerine teşekkür etti. Büyükeğen, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek sürecin kardeşlik havasında geçtiğini belirtti ve şöyle dedi: "Bu huzur ortamının mimarı olan tüm üyelerimize, sanayici kardeşlerimize teşekkür ediyorum".

Başkan Büyükeğen konuşmasında ayrıca 2026-2030 döneminde göreve gelecek heyetin kentin sanayi politikasını şekillendireceğine dikkat çekti. Seçimlerin, katılımcıların sorumluluk bilinciyle yürüttüğü bir sürecin sonucu olduğunu ifade etti.

2030 sanayi vizyonu ve sektörün durumu:

Büyükeğen, Konya'nın sanayileşme kararlılığının ülke genelinde örnek teşkil ettiğini vurguladı ve seçilen temsilcilerin Konya'nın 2030 Sanayi Vizyonu üzerinde etkili olacağını söyledi. Ayrıca küresel gelişmelerin ve iç ekonomik politikaların zorluk yarattığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Özellikle 2020 yılında pandemiyle başlayan, ardından savaşlar, küresel ekonomik gelişmeler ve ülkemizde uygulanan sıkı para politikasının etkileriyle son derece zorlu bir süreçten geçtik ve hala geçiyoruz. Ancak her zaman ifade ediyorum, tüm zorlu şartlara rağmen Konya olarak hiçbir zaman üretimden kopmadık. Konya’mızın bu sanayileşme kararlılığının mimarı tüm sanayicilerimizi kutluyorum".

Büyükeğen, kentin üretim gücünün yanında bir başka önemli unsurun da olduğunu belirterek, "Bizim asıl gücümüz üretim ancak Konyalı sanayiciler olarak bereketini her zaman gördüğümüz bir gücümüz daha var; birlik ve beraberliğimiz. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile bir seçim sürecini daha, kardeşlik iklimi içerisinde tamamladık. Odamızın nezih bir seçim süreci geçirmesine katkıda bulunan herkese, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde seçilen tüm arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde toplam 24 meslek komitesinde 126 asil ve 126 yedek üye meslek komitelerine seçilirken, meclis için de 51 asil ve 51 yedek üye belirlendi. Yeni meclis üyeleriyle önümüzdeki günlerde yapılacak meclis toplantısında KSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu görevlendirmeleri gerçekleştirilecek.

Yetkililer, seçimlerin kurum içi demokrasinin işletildiği, katılımcı bir süreç olarak tamamlandığını ve yeni dönemde odanın belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmaların hızla başlayacağını ifade etti.

KONYA SANAYİ ODASI (KSO)'NIN 14. DÖNEM MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ TAMAMLANDI.