KPSS ayarıyla lig takvimi değişti: Kayseri amatörlerinde maçlar 31 Ekim ve 1 Kasım'da

Kaydırılan maçlar

Kayseri Futbol İl Temsilciliği, hafta sonu yapılacak ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle bölge amatör liglerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1. Amatör Kümede oynanacak 2. hafta maçları planlandığı tarihlerden kaydırıldı.

Ertelemenin kapsamı ve yeni tarihler:

İl temsilciliğinin açıklamasına göre 2. hafta karşılaşmaları orijinal olarak 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacaktı; ancak sınav takvimi nedeniyle müsabakalar 31 Ekim ve 1 Kasım 2026 tarihlerine alındı. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan yeni sezonun 2. hafta maçları bu yeni tarihlerde oynanacak.

Resmî açıklama:

Kurumun paylaşımında yer alan ifadede, 'Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1. Amatör Küme müsabakaları 24-25 Ekim tarihlerinde ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelenmiştir' denildi. Kulüplerin ve ilgililerin ilan edilen yeni fikstüre göre hazırlıklarını yapmaları istendi.

KAYSERİ FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ HAFTA SONU YAPILACAK OLAN ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI NEDENİYLE SÜPER AMATÖR KÜME VE 1. AMATÖR KÜME’DEKİ MAÇLARI ERTELEDİ.