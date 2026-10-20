Türk mücadele sporlarında ortak teknik sistemi için sentez kararı

kurultayın düzeni ve katılımcılar:

İkincisi 18 Ekim 2026 Pazar günü Topkapı Kültür Parkı'ndaki Yörük Otağı'nda gerçekleştirilen Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı, geniş katılımla tamamlandı. Organizasyonu Ayhan Kısrure üstlendi, koordinatörlüğünü Fikret Yiğit yaptı. Kurultay, Prof. Dr. İbrahim Öztek, Dr. Ali Demir, Prof. Dr. Kemal Tamer, Mustafa Karagöl ve Osman İslam'dan oluşan Aksakallılar heyeti yönetiminde ilerledi.

Kurultaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden Sayokan, Alpagut, Sanguchi, Bagatur, Hankando, Türk Kali, Hun Boksu, Aslando ve Pervane do gibi spor kuruluşları katıldı. Bu gruplardan Sayokan resmi federasyon kimliğine sahipken, diğerleri federe olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Ortak özellikleri; teknik yapılanmalarının Türk'e özgü dövüş tekniklerinden oluşması ve isimlendirme, giysi ile yarışma sistemlerinin Türk kültür ve geleneklerini yansıtması olarak öne çıktı.

değerlendirmeler ve sergiler:

Kurultay kapsamında spor bilinci, spor kültürü ve olimpik spor felsefesi konuları slayt sunumlarıyla ele alındı. Güreşten Wushu'ya kadar Türkiye ve dünyadaki tüm olimpik veya olimpik olmayan disiplinler irdelendi; toplantıda 35 kadar vuruşlu spor ve 11 adet aletli spor da değerlendirildi. Her katılımcı spor dalı, teknik özelliklerini ve yarışmacı sporcular üzerinden uygulamalı olarak sergiledi.

Sergilenen teknikler Aksakallılar heyeti tarafından izlendi, filme alındı ve ayrıntılı tartışmalara konu oldu. Heyet, gösterilen uygulamaları tek tek değerlendirdi ve ortak bir teknik dilin oluşturulması için temel veriler topladı.

amaç ve sonuç bildirgesi:

Kurultayın ana amaçlarından biri, bu spor dallarının federasyonlaşması veya benzer bir federasyon çatısı altında toplanarak yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesiydi. Toplantıda, üst seviyede spor eğitimi bilgi ve görgüsüne sahip Aksakallılar heyetinin çalışmalarıyla; katılımcı spor dallarının sergilediği tekniklerin bir sentezi ve kompozisyonu yoluyla ortak bir teknik sistem oluşturulmasına karar verildi.

Toplantı sonunda Aksakallılar heyetine Cevat Alp ve Uz. Dr. Ali Coşkun'un da seçildiği bildirildi. Kurultaya katılan spor dalı başkanları ve yöneticilerine şilt ve diploma takdimi yapılarak katkıları tescillendi. Alınan kararlar, federasyonlaşma yönündeki adımların hızlandırılması ve ortak teknik çalışmanın somutlaştırılması için yol haritası oluşturdu.

TÜRK MÜCADELE SPORLARI VE CENK SANATLARI KURULTAYI'NIN İKİNCİSİ 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ TOPKAPI KÜLTÜR PARKI'NDAKİ YÖRÜK OTAĞI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.