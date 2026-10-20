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Galatasaray Lille deplasmanına taktik odaklı hazırlıkla gidiyor

Galatasaray, Kemerburgaz'da yaptığı son antrenmanla Lille maçının taktik hazırlığını tamamladı; Rafael Leao tedavide, ekip yarın Fransa'ya gidiyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray Lille deplasmanına taktik odaklı hazırlıkla gidiyor

Galatasaray hazırlıkları tamamladı:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın oynayacağı Lille maçı öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, basına açık bölümde ilk 15 dakika sürdü.

Antrenmanda uygulanan çalışmalar:

Seans ısınma hareketleriyle başladı, ardından takım top kapma ve agresif baskı pratiği üzerinde çalıştı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Lille müsabakası için taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı ve oyuncuların görev dağılımları gözden geçirildi.

Eksikler ve yolculuk detayları:

Tedavisi devam eden Portekizli futbolcu Rafael Leao antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıkların ardından bugün saat 15.30'da Fransa'ya hareket edecek ve Lille deplasmanında sahaya çıkacak.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 3. HAFTASINDA FRANSIZ EKİBİ LİLLE İLE YARIN DEPLASMANDA...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA FRANSIZ EKİBİ LİLLE İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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