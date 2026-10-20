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Yıldırım’da çocuklara yıl boyu spor fırsatı

Yıldırım Belediyesi, 4-17 yaş arası çocuklara 16 branşta ve deneyimli antrenörlerle Kış Spor Okulları’yla yıl boyunca spor yapma imkanı sağlıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yıldırım’da çocuklara yıl boyu spor fırsatı

yıldırım’da yıl boyu spor imkanı:

Yıldırım Belediyesi, çocukların okul dışı zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve sportif becerilerini artırmaları için programlarını sürdürüyor. Yaz Spor Okulları ile on binlerce çocukla buluşan belediye, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kış Spor Okulları’nı hizmete açtı.

kapsam ve katılım:

Kurslar Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yürütülüyor ve 4-17 yaş arasındaki çocuklara açık. Katılımcılar, 16 farklı branşta antrenör eşliğinde çalışabiliyor; amaç çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimini desteklemek.

Programlarda çocuklara disiplin, özgüven, takım ruhu ile mücadele azmi gibi değerler kazandırılması hedefleniyor. Eğitimler alanında deneyimli spor antrenörleri tarafından veriliyor.

belediye başkanının mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz şunları söyledi: "Yıldırım’da sporu tabana yaymak için gayret gösteriyoruz. 'Spor Kenti Yıldırım' hedefi doğrultusunda çocukları ve gençleri sporla buluşturuyoruz. Spor okullarımız sayesinde evlatlarımız hem sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyor hem de disiplin, özgüven, takım ruhu, azim ve mücadele gibi değerleri öğreniyor. Bu anlayışla Yıldırım’da çocuklarımıza 12 ay spor yapma imkanı sunuyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarımızda 36 binden fazla evladımızı sporla buluşturduk. Kış Spor Okullarımız’da da binlerce çocuğumuzun farklı branşlarda spor yapmalarını hedefliyoruz. Tüm çocuklarımız ile gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyorum. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz"

Tüm çocuklar ve gençler spor okullarına davet ediliyor; programlarla ilgili duyurular ve katılım bilgileri Yıldırım Belediyesi kanallarından takip edilebilir.

BURSA&#039;DA YILDIRIM BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN OKUL DIŞINDA KALAN ZAMANLARINI VERİMLİ...

BURSA'DA YILDIRIM BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN OKUL DIŞINDA KALAN ZAMANLARINI VERİMLİ DEĞERLENDİREBİLMELERİ VE SPORTİF BECERİLERİNİ ARTIRABİLMELERİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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