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KPSS lisans alan bilgisi sınavı başladı: adaylar salondaki son hazırlıklarını tamamladı

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı bugün gerçekleştirildi; milyonlarca aday sınav merkezlerinde ter döktü, gözlemciler ve adayların ilk tepkileri paylaşıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

KPSS lisans alan bilgisi sınavı başladı: adaylar salondaki son hazırlıklarını tamamladı

KPSS lisans alan bilgisi sınavı sahadan

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınava giren milyonlarca aday, sınav merkezlerinde kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Gözetmenlerin yönlendirmesiyle başlayan oturumlarda adayların genel olarak düzenli olduğu gözlendi.

sınav günü atmosferi:

Salon girişlerinde yoğunluk gözlenmesine rağmen sınav kurallarına uyum dikkat çekti. Adaylar son dakikaya kadar soru kitapçıklarını inceledi; bazı merkezlerde görevli personel bilgilendirme yaptı. Sınav merkezlerindeki düzen, görevli ekiplerin koordinasyonu ile sağlandı.

adayların ilk değerlendirmeleri ve süreç:

Çıkışta yapılan kısa görüşmelerde adaylar, soruların alan bilgisine dayalı olduğunu ve zaman yönetiminin belirleyici olduğunu ifade etti. Salon görevlileri ve gözlemciler sınavın genel anlamda problemsiz tamamlandığını bildirdi. Sonuçların açıklanma süreci ve itiraz mekanizmalarıyla ilgili duyurular için adayların resmi kaynakları takip etmesi öneriliyor.

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı heyecanı başladı

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı heyecanı başladı

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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