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Krakow’da pazar meydanına saldırı: 5 ölü, 15 yaralı, şüpheli ağır yaralı

Krakow’un ana pazar meydanında araçtan açılan ateş sonucu 5 kişi öldü, en az 15 kişi yaralandı; şüpheli ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Krakow’da pazar meydanına saldırı: 5 ölü, 15 yaralı, şüpheli ağır yaralı

Krakow’da pazar meydanında silahlı saldırı

Polonya’nın Krakow kentinde, kentin ana pazar meydanında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Polis ilk açıklamasında olayın yerel saatle 15.00 sıralarında meydana geldiğini, bir aracın meydana gelerek etrafa rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırı ve şüphelinin yakalanması:

Güvenlik güçleri olay yerinde müdahale ederek saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı şüpheli, 24 yaşındaki Polonya vatandaşı olarak tespit edildi ve ameliyat için hastaneye sevk edildi; sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, olay anına ilişkin ilk bulguları toplamaya devam ediyor.

Ele geçirilen malzeme ve soruşturma:

Yerel kaynaklara göre yakalanan şüpheli askeri kıyafet giymiş haldeydi ve saldırıda kullanılan araçta çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Raporda, saldırıda kullanılan silahın ordunun envanterindeki türlerle aynı türde olduğu da aktarıldı. Olayın ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, güvenlik güçlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığını ve İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski tarafından bilgilendirildiğini duyurdu.

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı, soruşturma sürüyor ve yetkililer halka gelişmeler konusunda bilgi vermeye devam edeceklerini açıkladı.

POLONYA’NIN KRAKOW KENTİNDEKİ ANA PAZAR MEYDANINDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 5 KİŞİ HAYATINI...

POLONYA’NIN KRAKOW KENTİNDEKİ ANA PAZAR MEYDANINDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EN AZ 15 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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