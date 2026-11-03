Kripto platformunda 19 şüpheliye operasyon: 4,3 milyar liralık girişin izleri sürüldü

İstanbul merkezli soruşturma ve operasyonun özeti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hedef alındı. Soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın bulguları:

İncelemelerde şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi, aynı dönemde 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı yapıldığı belirlendi. Platformun faaliyet gösterdiği internet adresinin aeronx.com olduğu ve hesaplara para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis veya dolandırıcılık nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma kaydına sahip olduğu tespit edildi.

Analiz, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesaplarında toplandığını, ardından kripto varlık platformlarına aktarılıp kriptoya dönüştürülerek çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmeye çalışıldığını gösterdi. Bu akışın izini sürmek için finansal hareketler ayrıntılı şekilde incelendi.

Bağlantılı şirketler ve ödeme kanalları:

Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta ile organik bağının bulunduğu belirlendi. BCT Yazılımın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu kaydedildi. Ayrıca BCT Yazılımın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon lira tutarın sanal POS tahsilatı yoluyla Magician Of Meta hesaplarına aktarıldığı, Liquid Yazılımın hesaplarına gelen 449 milyon lira tutarın da benzer şekilde platform hesaplarına yönlendirildiği anlaşıldı.

Operasyon ve el konulan varlıklar:

İstanbul merkezli, Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 19 şüpheli hakkında işlem yapılmak istendi; operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yürütülen çalışmalarda 14 araç, 4 konut ve 2 arazi için tedbir uygulanırken, toplam 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.

Ayrıca şirketin faaliyetlerinin kontrolü amaçlı olarak şirket TMSF'ye devredildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetleri ve bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere çok yönlü ve ayrıntılı şekilde sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, tespit edilen para hareketlerinin arkasındaki ağın çözülmesiyle hem finansal suç zincirinin kırılmasının hem de mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımların atılacağını vurguladı.

Kripto para platformuna yönelik soruşturmada 19 şüpheliye operasyon: 4,3 milyar liralık para girişi tespit edildi