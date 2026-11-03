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Kontrolsüz kavşak çıkışı kaza getirdi: iki sürücü yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Ankara-Sivas kara yolunda kavşaktan kontrolsüz çıkan bir aracın Volvo ile çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:43

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrolsüz kavşak çıkışı kaza getirdi: iki sürücü yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Ankara-Sivas kara yolu Mükremin Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 66 LU 023 plakalı otomobil kavşaktan kontrolsüz olarak ana yola çıkarak T.K. yönetimindeki 66 NA 346 plakalı Volvo marka otomobille çarpıştı.

Müdahale ekipleri ve yaralıların durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, karayolları ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu her iki sürücü yaralanarak ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Kaza ile ilgili olarak emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkili birimler olay yerinde ön inceleme yaparken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

R.D. İDARESİNDEKİ OTOMOBİL, KAVŞAKTAN KONTROLSÜZ OLARAK ANA YOLA ÇIKARAK T.K. YÖNETİMİNDEKİ...

R.D. İDARESİNDEKİ OTOMOBİL, KAVŞAKTAN KONTROLSÜZ OLARAK ANA YOLA ÇIKARAK T.K. YÖNETİMİNDEKİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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