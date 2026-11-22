Kısa bilgi:

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, beş katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktığı bildirildi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Olayın seyri:

Yangının başladığı bölgenin bodrum katı olduğu ve binada olaya ilişkin ilk bilgilerin yetkililere ulaştığı aktarıldı. Olay yerine ilişkin resmi sayılabilecek ayrıntılar henüz paylaşılmadı; mevcut bilgi akışı sınırlı kalıyor.

İnceleme ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak ilgili ekiplerin saha çalışmaları ve incelemelerinin sürdüğü, sorumluların belirlenmesi ve yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Resmi açıklamalar geldikçe bilgi güncellenecektir.

Güncelleme: Ekiplerin incelemesi devam ediyor; yetkililerden gelecek resmi açıklamalar haberin içeriğini şekillendirecektir.

İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. Ekiplerin incelemesi devam ediyor