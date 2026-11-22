Bergama'da firari hükümlü yakalandı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bergama ilçesinde iz sürdü ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş.'yi ele geçirdi.
operasyon ve takip süreci:
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan R.Ş.'nin izini sürdü. Yapılan takip sonucu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
adli işlemler ve teslim:
Yakalanan şahıs jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından usulüne uygun şekilde cezaevine teslim edildi.
YAPILAN TAKİP SONUCU YAKALANAN R.Ş., JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
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